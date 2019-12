Ni Vela ni Zlatan en el once ideal de la MLS en la década

Como es una costumbre en el final del año, los recuentos están a la orden del día, y ahora le tocó a la decidir a los que fueron sus mejores futbolistas en la última década.

No cabe duda que Carlos Vela y Zlatan Ibrahimovic pelearon por el dominio del certamen en los últimos dos años, algo que pareció no importarle a la liga, que decidió `ignorar´ a ambos y dejarlos fuera de su once ideal.

Nick Rimando fue elegido como el mejor portero, con Justin Morrow, Omar González, Chad Marshall y Graham Zusi conformando la línea defensiva; Diego Valeri, Osvaldo Alonso y Landon Donovan fueron los mediocampistas, cerrando con una polémica delantera que contó con Sebastian Giovinco, Chris Wondolowski y Robbie Keane.

Los fanáticos no fueron indiferentes en las redes sociales, reclamando no incluír a elementos como Carlos Vela, Zlatan, David Villa, Josef Martínez o David Beckham.

