Vela, sobre jugar con Giovani dos Santos: "Puede ser"

Su comentario surgió a raíz de que el mediocampista admitiera su deseo de fichar al '10' para las Águilas.

Carlos Vela no descarta jugar algún día con su amigo Giovani dos Santos. No aclaró si se refería al América, un posible reencuentro en la Selección mexicana o simplemente en otro equipo, pero el atacante del Los Ángeles FC, fiel a su estilo, no dio mayores explicaciones al respecto.

A pregunta expresa de si le gustaría compartir vestidor con Gio, antecedido de otra acerca de su lesión y recuperación con el conjunto de Coapa, el Bombardero se limitó a un: "puede ser".

"Ha pasado por muchos momentos buenos y malos, y seguramente este no será un problema para él. Está muy bien psicológicamente para salir adelante", respondió previamente sobre el otro tema luego de que Antonio Briseño le ocasionara una herida en el cuádriceps del muslo derecho durante el Clásico frente a .

Carlitos y Dos Santos nunca han defendido el mismo club, aunque a nivel representativo nacional sí coincidieron desde la Sub 17, donde se proclamaron campeones del mundo, la Sub 20 y hasta llegar a la mayor.