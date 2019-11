Vela: "Me gusta jugar, pero acabando déjenme en paz"

Carlos Vela habló y aclaró que le gusta el futbol, aunque no es su prioridad en la vida.

Carlos Vela recibió este lunes el premio al jugador más valioso de la , un reconocimiento que se llevó a pulso, pues marcó 36 goles en la temporada con el LAFC, rompiendo todos los récords de la Liga y firmando su mejor año personal.

Siempre se ha tenido el concepto de que el Bombardero no disfruta el futbol, y en entrevista con TUDN aclaró esta situación, admitiendo que el juego lo apasiona, pero al terminar los partidos tiene otras prioridades.

"Me gusta jugar, me encanta jugar, meter goles, ganar. Pero acabando el partido y en la vida hay mil temas que hacer. ¿Por qué enfocarnos todo el día en algo? A la hora que estoy trabajando, quiero ser el mejor. Me gusta el futbol, me gusta jugar, pero acabando déjenme en paz. Siempre te puedes ir a una liga mejor, a un equipo mejor. ¿Por qué ir obligado? Es mi vida, mi carrera, y si acierto o me equivoco, es asunto mío", afirmó.

Igualmente, se dijo feliz y apreciado en Los Angeles, ciudad que lo acogió hace dos temporadas y que lo ha recibido como un referente para la franquicia naciente. Finalmente, Vela no cerró la puerta para una cesión en el mercado de invierno, pero dijo que es complicado, ya que la comenzará en febrero y los calendarios reducen el margen.