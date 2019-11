Valverde: "¿Rakitic? Pongo a los que están mejor"

El 'txingurri' admite que "estamos cambiando cosas" e invita a Riqui Puig a plantearse una cesión para seguir con su formación.

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa antes de visitar al , un partido que la temporada pasada le costó al 'txingurri' la primera derrota liguera. En esta ocasión el entrenador del arrastra problemas en ambos laterales debido a las lesiones de Jordi Alba y Nélson Semedo, así como por la sanción a Sergi Roberto.

Wagué. "Puede jugar o podemos cambiar el esquema, puede actuar en cualquier situación, está preparado para jugar y ya lo hizo el año pasado, si está con nosotros es porque le vemos capacidades para afrontar retos como el de mañana".

Línea defensiva. "Tenemos jugadores de sobras para cualquier emergencia, van surgiendo en función de sobrecargas, lesiones y estados de forma, Araujo ha debutado y Morer entrena con nosotros".

Rakitic. "Las conversaciones privadas las manejamos dentro, es verdad que el equipo está cambiando algunas cosas, en algunas posiciones de forma más acusada, pero no me planteo nada en el mercado de invierno porque no estamos en él, me centro en lo que tenemos y pongo a los que están mejor".

Piqué. "Si llega en condiciones lo veremos en la lista, si está o no, he hablado con él sobre este asunto y le veo centrado, tiene cuestiones al margen del fútbol, es curioso porque a los futbolistas se les achaca que no hagan nada más que el fútbol y luego se les reprocha si lo hacen, si está bien jugará".

¿Piqué en la Caja Mágica? "Si viaja, ya veremos si tiene permiso, dejadle tranquilo que tenemos un partido muy importante".

Griezmann. "¿Por qué tantas preguntas empiezan por 'te preocupa'? Me fijo en mi equipo, veo a mis jugadores con sus selecciones, y le veo bien, tiene muchos ojos puestos encima por todo lo que hace, limpia el juego y nos da continuidad, si rinde con su selección, mejor todavía".

Adaptación Griezmann. "Está en noviembre, como todos, puede estar más o menos acertado y se valora en función de eso, yo le veo bien y esperamos que esté mejor".

Dembélé. "Es fundamental que tenga continuidad en el entrenamiento, estos parones que ha ido teniendo desde la primera lesión han sido contraproducentes en todo, ha sufrido episodios musculares que le han impedido rendir como nos hubiera gustado, ahora estamos encima de él a ver si adquiere regularidad en el juego y, sobre todo, sin lesiones".

Virus FIFA. "En principio están todos bien, han sido viajes largos pero no tanto, han llegado con margen, además".

Riqui Puig. "Uno puede tener una idea porque a veces no sabes cómo acertar, es una decisión que corresponde al jugador y al club, contemplamos que esté cerca del primer equipo a pesar de que tenemos a muchos jugadores en su posición, sé que muchas veces hay jugadores reacios a salir porque se puede cortar la posibilidad de estar cerca del primer equipo pero, por lo menos en el , muchos jugadores salían y los repescábamos, está el caso de Cucurella, que hoy es un jugador diferente al que era hace año y medio, tienen que decidir el jugador y el club en función de las necesidades del primer equipo sin perder de vista el mercado de invierno".

Calendario. "Es una semana muy importante para nosotros, estamos en un momento en el que de aquí a navidad hay partidos muy fuertes y lo que pase después depende de lo que ocurra este mes, empezar bien la semana nos puede marcar para los próximos partidos".

El artículo sigue a continuación

Javier Aguirre. "Es un gran motivador en su faceta como entrenador, sus resultados están ahí a lo largo del tiempo, es franco y directo con el jugador, le engancha y eso se nota, cuando un equipo va último en lo anímico los equipos están más tocados pero creo que enganchará bien al equipo".

Cambios en el Leganés. "No sé los cambios que pueda introducir Javier pero supongo que se amoldará a lo que tiene, el equipo está concebido para jugar de una determinada manera y ya hizo algo parecido a lo que hacía Pellegrino, supongo que mañana también pero ya veremos, tiene un gran nivel de motivación con el que intentará impulsar al equipo y nosotros tenemos la mala experiencia de la temporada pasada, tal y como está la clasificación necesitamos la victoria".

Colista con trampa. "No estamos para pensar que hay enemigos pequeños, son últimos pero ya el año pasado nos ganaron y desde que soy entrenador hemos perdido ante Leganés, dos veces, , siendo campeones... No estamos para pensar que los contrarios son sencillos, tenemos que centrarnos en los tres puntos porque nos hacen falta, también tener buenas sensaciones".