Valverde protege a Coutinho y pasa de Neymar

El entrenador del Barcelona protege al ex del Liverpool y se muestra frío en cuanto al futuro del crack del PSG.

MERCADO

Más vale pájaro en mano que ciento volando. Es la postura que está adoptando Ernesto Valverde en cuanto al futuro de Philippe Coutinho y Neymar Da Silva. No se puede negar que el entrenador del es un tipo que toca de pies en el suelo y que hace de la precaución un arma. Nunca es esclavo de sus palabras, a diferencia de algunos a los que les persiguen sus propias sentencias. Ahí está el "se queda" de Gerard Piqué o el "seguirá al doscientos porciento" de Jordi Mestre. Donde otros sí se mojan Valverde solo lo hace para hablar de lo que se puede tocar.

Y lo único que puede tocar el Barcelona en este mercado de verano que da muestras de enloquecer por momentos es a Coutinho. La obsesión del entrenador pasa por "que vaya entrando poco a poco y a ver si el sábado puede tener minutos". De momento ha realizado apenas tres entrenamientos y no pudo participar en el primero de los dos amistosos ante el . Sin embargo, Valverde recordó que el brasileño "es un jugador nuestro que nos ha ayudado mucho y que esperamos que lo siga haciendo, no tenemos que pensar lo contrario”. Es decir, Valverde no piensa en Neymar.

Por si quedara alguna duda el propio entrenador insistió en que "no sabemos qué va a ocurrir, está en otros equipo y no hablamos de jugadores de otros equipos". De todas formas también se mofó con la histeria colectiva en cuanto al posible destino del brasileño. "¿El Madrid? Un día es una cosa y mañana será otra”​. A Valverde lo que le importa es la realidad y esa mantiene a Coutinho en el Barcelona y a Neymar en el . Los ejecutivos barcelonistas, mientras, buscan fórmulas que puedan convencer a Coutinho a abandonar la nave si bien son pesimistas en cuanto a nuevas entradas y salidas e insisten en que "el trabajo ya está hecho".