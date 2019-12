Valverde: "Messi se retirará pero no será mañana"

El 'txingurri' tranquiliza a la parroquia tras escuchar a Messi hablando del fin de su carrera y pide centrarse en el partido ante el Mallorca.

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa antes de recibir la visita del en la Liga y a falta de solo doce días para disputar el Clásico frente al .

Posible retirada de Messi. "Parece algo natural, tiene 32 años y no creo que se vaya a retirar mañana y no creo que lo tenga en la cabeza pero está ahí, cuando un jugador pasa de los 30 siempre ves el final más cerca, pero se le da más vueltas a eso de las que ha querido transmitir, cuando pasan los años todos pensamos que habrá un momento en el que tocará dejarlo pero eso no significa que sea ahora ni dentro de tres días".

Privilegio de entrenar a Messi. "Uno es consciente de eso pero el día a día no te deja disfrutarlo del todo, con el tiempo se valorará más pero sí soy consciente de tener la enorme fortuna de poder decir que he entrenado a Leo, es algo que igual que muchos hablan de Di Stéfano, nosotros sí podremos decir que estuvimos en la época de Messi".

Denuncias por cánticos a Griezmann. "No soy juez ni tengo los conocimientos necesarios para saber qué sanción corresponde a acciones de este tipo pero el tema de los insultos en el fútbol a veces lo dejamos de lado, tenemos una forma un poco ancha de medirlos porque sobreentendemos que la gente vaya al campo a desahogarse está admitido y no lo entiendo, dicho esto no sé qué va a ocurrir ni sé lo que corresponde, no creo que gustara a muchos aficionados del Atlético, incluso".

Semedo y Alba. "Todavía no han hecho nada con el grupo ninguno de los dos, vamos a ver cuándo podrán jugar pero depende de que participen estos días, no vamos a arriesgar".

¿Falta otro delantero centro? "Tiene 32 años, los mismos que Leo, y cuando haya jugadores que vayan saliendo llegarán otros, la renovación tiene que ser contínua, él es un delantero centro clásico y nosotros nos movemos con jugadores que juegan por dentro y por fuera, Griezmann lo puede hacer y Luis sigue dando un gran rendimiento".

Rakitic. "Es seguro en muchos aspectos y ha estado entrenando para aprovechar la oportunidad cuando la tuviera, ha rendido a buen nivel en partidos importantes y comprometidos y estamos contentos con eso, veremos qué ocurre en los próximos partidos pero ha salido en momentos difíciles, después de estar sin jugar, y ha jugado bien, es una garantía".

Vidal. "Si un periódico habla de eso hay que preguntarle al periódico, es jugador nuestro y estamos contentos con él, ya veremos cuando abra el mercado de invierno".

Piqué. "Está bien, solo fue un golpe y ha entrenado absolutamente bien desde el primer día".

Ter Stegen. "Tiene un valor altísimo, por lo que para, por lo que genera y por la tranquilidad que transmite, por su salida de balón y por lo que hace bajo palos, el otro día nos salvó en dos jugadas fundamentales".

Mejora. "Como va todo tan deprisa cuando te sale un partido menos brillante como ante el parece que estemos muy mal y luego sale uno bien ante el Dortmund y parece que estemos muy bien, queremos no dejar de estar fuertes sabiendo que siempre tenemos una obligación con el resultado y con el juego, queremos afrontar esta semana y la que viene con ganas y con la moral alta después de ganar a domicilio del Atlético".

Mallorca. "Es un recién ascendido que está teniendo problemas fuera de casa pero es solvente en casa, juega sin complejos e intenta tener una actitud positiva en la presión y el juego, vendrán con la intención de plantar cara y sacar algo positivo".

Subidón post Wanda. "Si hubiésemos jugado mal en el Wanda no hubiésemos ganado, lo mismo en el resto de partidos, a veces te encuentras el resultado pero en la Liga generalmente gana el que mejor juega, nosotros lo hemos hecho y aun así hemos estado sometidos a críticas, no siempre hemos jugado redondo pero nos mantenemos ahí a pesar de no estar siempre acertados, nuestra idea es jugar siempre lo mejor posible porque eso te garantiza conseguir los tres puntos".

Mercado. "Ya veremos cuando abra, tenemos que valorar lo que viene porque el mes de enero viene muy cargado, tenemos muchas alternativas en el centro del campo pero son todos necesarios, veremos cómo queda el equipo".

Clásico. "Creo que lo jugaremos, no sé hasta cuándo lo podemos aplazar, no estoy preocupado por eso, quedan diez días y hay partidos de , estoy convencido de que el partido se va a jugar y sin ningún problema".