Valverde: "Intentarán arrollarnos"

El 'txingurri' destaca el gran potencial colectivo del Liverpool y avisa de que "no podremos despistarnos ni diez minutos".

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa antes de medirse al en el Camp Nou en la ida de las semifinales de la .

Messi. "Está bien, este mes ha descansado más que otros, todo ha venido muy cargado pero nuestra intención era ganar el título, algo que ya hemos conseguido; él y todos están dispuestos".

Messi obligado. "No hay obligación para nadie, hay ilusión de parte de todos los que empiezan, a veces toca a unos y a veces a otros, la Champions League es lo que es".

Falta de descanso de Luis Suárez. "Ha jugado todos los partidos, me hubiese gustado que no terminara el partido ante el pero prioricé que hacía falta para ganar el partido y puestos a elegir entre ganar la Liga y que no descanse Luis, quiero que ganemos la Liga, está motivado ante el Liverpool pero también lo estaría ante cualquier otro".

Peligros Liverpool. "Es un equipo muy reconocible el que jugó aquella final y el de ahora, no han cambiado muchos jugadores, han cambiado al portero y a algún otro pero por lo demás es un equipo reconocible en el estilo, el juego, el entrenador y los jugadores, tienen quince minutos de arrebato en el que intentarán arrollarnos y a veces lo consiguen".

Firmino, Salah y Mané. "Tienen un juego de conjunto que les alimenta, tratan de someter al rival a una presión muy alta para robar el balón en campo contrario, si disponen de espacio pueden hacer daño".

Preparación. "No difiere mucho con respecto a unos cuartos de final, jugamos contra un equipo con argumentos sólidos para pasar pero hemos jugado partidos importantes este año, sabemos la relevancia que este título tiene para el club".

¿Ventaja o mantener la portería a cero? "Jugamos en casa y la intención es ganar, sabemos del valor que tiene que ellos no marquen pero para pasar tienes que hacer dos buenos partidos, no uno solo, y no tener ni diez minutos de despiste, intentaremos hacer las dos cosas e imagino que ellos también lo harán".

Trayectorias. "No sé si somos los que estamos más en forma pero somos los que vamos a jugar la semifinal, ellos se están jugando el título contra el City y nosotros somos campeones, la trayectoria de ambos está ahí, son un equipo muy potente con una delantera extraordinaria, un nivel de presión y ritmo altísimo, algo que Klopp ya tenía en Dortmund y ha llevado a Liverpool".

Vacile de Klopp. "El público está siendo un factor decisivo en las últimas semanas, ha venido mucha gente y se nota, mañana esperamos lo mismo, suponemos que nuestro público estará empujándonos igual que suponemos que los suyos harán lo mismo en Anfield, creo que las palabras de Klopp van en la línea de desdramatizar, se trata de un campo, dos porterías y veintidós tipos dispuestos a ganar".

El artículo sigue a continuación

Desgaste. "Jugarte la Liga siempre te mantiene en un tono competitivo alto, tenemos más margen que ellos pero es una semifinal de Champions League y el cansancio se va".

Creu de Sant Jordi a Messi. "Es un premio importante desde muchos puntos de vista, no solo del deportivo, también por su trascendencia más allá de su ámbito en lo personal y lo social, lo que significa Messi para los catalanes por su comportamiento, su actitud y por lo que hace jugando pero también por su compromiso con la sociedad catalana".

Partido más importante de su carrera. "Yo también desdramatizo estas cosas, a veces cuando te juegas tres puntos para salvar otras cosas también son importantes, es verdad que conozco a unos cuantos que se cambiarían por mí, es un partido en el que se puede transmitir mucha ilusión".