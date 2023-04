Valverde-Baena, agresión y versiones a gusto del consumidor

El jugador uruguayo del Real Madrid agredió al del Villarreal cerca del párking del Bernabéu

¿Qué pasó en el Bernabéu? Primero, que el Real Madrid perdió en casa y que, si tenía todavía opciones de ganar la Liga, parecen haberse esfumado. Segundo, que el VAR tuvo que intervenir, hasta en dos ocasiones, para corregir los errores de Alberola Rojas. Tercero, que de no haber mediado el VAR, el Real Madrid habría conseguido ganar un partido gracias a dos errores groseros del árbitro. Cuarto, que al término del encuentro, Fede Valverde esperó a Álex Baena en un pasillo cercano al párking y le agredió, asestándole un puñetazo. Quinto, que el Villarreal anunció que Baena denunció los hechos ante la policía nacional. Y sexto, que este desagradable incidente discurrirá en principio por la vía penal, alejándose de la deportiva, por lo que no habría sanción para el jugador del Real Madrid, que no tendrá castigo deportivo salvo que Baena decida denunciar los hechos ante el Comité de Competición, que no entra de oficio en incidentes que no han sido previamente recogidos en el acta arbitral. Esos son los únicos hechos veraces, contrastados e indiscutibles.

De fondo, crepitando entre el ruido mediático y el estercolero de las redes sociales, flota un mar de sospechas, acusaciones y diferentes versiones. La pregunta del millón de dólares se repitió de manera instantánea, instantes después de conocerse la agresión. ¿Qué pudo pasar para que Valverde agrediera a un compañero de profesión después del partido? Solo Valverde y Baena lo saben. El resto, no. Sin embargo, curiosamente, apenas minutos después de la agresión, aparecían presuntas palabras, frases y expresiones filtradas a varios periodistas por el entorno de Valverde, con el propósito de que, en vez de hablar de una agresión, se pusiera el foco en la supuesta conducta del agredido. Varios medios y periodistas nos contaron que Baena había hecho un comentario asqueroso sobre el hijo del madridista y nada más extenderse esa versión por las redes sociales, se generó y alimentó un debate mediático trufado de lugares comunes, sospechas, comentarios baratos, juicios paralelos e intentos de justificar la violencia repitiendo que no se quiere justificarla. "Algo muy grave le debió de haber dicho Baena para que Valverde hiciera eso", se repitió una y otra vez. Después, se empleó una figura recurrente, el uso del condicional. "Si Baena dijo eso...". Luego, otro condicional socorrido para dar contexto: "Si a mí me dicen eso.."

La realidad es que, por más que especulemos, sólo Fede Valverde y Álex Baena saben qué pasó en el anterior partido de Copa, que sucedió en el de Liga y qué ocurrió entre ambos para que la situación acabase con una agresión que acabó siendo denunciada en comisaría. La verdad es que el entorno de Valverde y del Real Madrid filtró a varios periodistas unas supuestas palabras que habrían desencadenado la reacción del uruguayo, palabras que Baena niega tajantemente. ¿Recuerdan aquello que supuestamente dijo Juan Cala a Mouctar Diakhaby? Pues esto es parecido. Por ahora, no hay imágenes, ni audio. El entorno de Valverde, que no el propio Valverde, acusa. Y Baena, lo niega. Asunto espinoso, desagradable, con aristas y un caldo de cultivo ideal para la cultura del odio que se ha instalado, de manera definitiva, en el estercolero gigante de las redes sociales. Solo Valverde y Baena saben lo que pasó. Tendrán que decidir si quieren contar lo que pasó o seguir dejando que haya terceros que hablen por su boca. Al resto nos queda una verdad troceada, condicionada y relatada, a gusto del consumidor. Y del color de la camiseta. Así nos va.

Rubén Uría