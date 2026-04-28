Valentijn Driessen: «Ha superado la Eredivisie»

Valentijn Driessen, en el pódcast «Kick-off» de De Telegraaf, se mostró impresionado por Mika Godts y ve un gran paso adelante en su carrera, donde Jordi Cruijff podría tener un papel clave.

Su gol recordó al que Zlatan Ibrahimovic marcó en 2004 al NAC Breda (6-2). «Al principio, Steven Berghuis pensó que el de Zlatan era más bonito, pero luego cambió de opinión», reveló Driessen.

«El de Godts fue fenomenal, en un espacio mucho más reducido. Ibrahimovic partió desde fuera del área, mientras que Godts, aunque inició desde su propio campo, hizo toda la jugada dentro del área. Para mí, incomparable», añadió.

El periodista, habitualmente crítico, se muestra muy elogioso con el belga. «Simplemente demuestra que ha superado el nivel de la Eredivisie». Driessen añade que es difícil destacar en el actual Ajax, «pero Godts lo hace con creces».

En un equipo que no funciona, Godts es el único punto positivo, aunque también se menciona a Sean Steur: «Pasa más tiempo en el banquillo que jugando», apuntó Driessen, y el presentador Heijn Keijser replicó: «Pero es joven».

Driessen aconseja a Godts: «Debería dar un paso intermedio. Las conexiones entre Jordi Cruijff y Pep Guardiola son claras. El Manchester City podría pagar 30, 40 o 50 millones, y quizá al Ajax le interese».

Sin embargo, este técnico de 62 años, natural de Westland, no cree que haya muchas posibilidades de que Jérémy Doku entre en el equipo. «Doku ya es titular en la selección nacional y Godts quizá sea el segundo. Aun así, debería darse por satisfecho con ser convocado».