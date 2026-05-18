Valentijn Driessen arremete con dureza: «¡Es un desastre para el Ajax!»

Valentijn Driessen ha criticado con dureza a Óscar García en su columna de De Telegraaf. El técnico español dejó al Ajax quinto en la Eredivisie.

Por ello, el conjunto de Ámsterdam debe disputar los play-offs para acceder a la Conference League, junto a FC Utrecht, sc Heerenveen y FC Groningen, su rival del jueves.

Para Driessen, la campaña del campeón récord ha sido un fiasco. «Ajax, el club más grande del país, ha hecho el ridículo a nivel nacional e internacional, y lo hace de forma más estructural que puntual», escribe en su columna.

«El Ajax se encamina a ser el Anderlecht de los Países Bajos: un club de élite en decadencia, ya solo un equipo de segunda fila con algún destello de calidad. Esta temporada se ha ridiculizado en lo deportivo y en lo administrativo», afirma.

García, hombre de confianza de Jordi Cruyff, tampoco se salva: «Tanto el Ajax como García son un hazmerreír. Ya es un desastre y no debería seguir en el club la próxima temporada».

«No conecta con los jugadores ni ellos con él. Rinde peor que sus antecesores John Heitinga y Fred Grim. Por García, los jugadores del Ajax no darán el máximo en los play-offs; ni siquiera después de que él mismo les clavara un puñal por la espalda».