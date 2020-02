Uriel Antuna no aguantó más y se enganchó con Álvaro Morales

El Brujo se enganchó en las redes sociales y se defendió del comentarista de ESPN.

Luego de la enorme inversión que realizó por él, Uriel Antuna es el futbolista más criticado del equipo en el Clausura 2020. El Brujo no ha podido estar a la altura y contra entregó un partido para olvidar, llevándose los abucheos del público e incluso llorando al salir del terreno de juego.

Bien se sabe que Álvaro Morales es uno de los más severos con el Rebaño Sagrado. El periodista de ESPN no pierde oportunidad y cuestiona al Rebaño cada que puede, ganándose el odio de la afición por sus comentarios.

Esta ocasión, Morales acabó enganchando en su estilo a un futbolista del Guadalajara, pues precisamente fue Antuna el que le contestó un tweet. El comentarista tundió al jugador de la Selección mexicana, asegurando que debía retirarse por no tener la calidad suficiente para jugar en los Rojiblancos.

El delantero de 22 años utilizó Twitter para contestarle, haciendo un comentario que terminó siendo celebrado por la afición Rojiblanca: "Guarda silencio, que si no fuera por Chivas no comes", dijo.