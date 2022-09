Unai Simón, el guardián de España que construyó Luis Enrique

El portero realizó hasta cuatro paradas, tres decisivas para que España venciera en Portugal y se clasificara para el Mundial de Qatar 2022.

La Selección de España selló su clasificación para la Final Four de la Nations League 2023 después de vencer a Portugal. El triunfo en Braga supone no sólo un nuevo logro para La Roja, que con Luis Enrique ha disputado dos finales de la Nations League y las semifinales de la Eurocopa 2021, si no que también es un refuerzo anímico positivo a menos de dos meses de debutar en el Mundial de Qatar 2022.

Uno de los grandes culpables de la victoria de España ante sus vecinos fue el portero Unai Simón. El cancerbero del Athletic realizó cuatro paradas en el encuentro y dos fueron absolutamente claves, especialmente la que hizo en el descuento a Cristiano Ronaldo, ante el que se impuso en dos mano a mano a lo largo del encuentro.

La gran actuación de Unai Simón supone un premio a su rendimiento pero también a la apuesta que ha realizado Luis Enrique al colocarlo como titular. De hecho, el portero es el jugador que más encuentros ha dsputado desde la vuelta del asturiano al banquillo y ha sido titular en 26 de los 33 partidos acabando con el debate de la portería, donde la ausencia de De Gea en las convocatorias ha dejado claras las jerarquías en este puesto.

Simón es el jugador que más minutos acumula con Luis Enrique con un total de 2504 minutos. El asturiano ha apostado por él hasta en los peores momentos como tras su error ante Croacia en los octavos de la Eurocopa cuando lo respaldó públicamente y acto seguido fue héroe en la tanda de penaltis de cuartos frente a Suiza.

A dos meses del Mundial de Qatar, Luis Enrique aún tiene dudas por resolver tanto en la convocatoria como en su once tipo pero Unai Simón se ha encargado de revindicar que la portería de La Roja tiene nombre y apellidos.