Tras la victoria del Barcelona en el derbi catalán, Lamine Yamal lanzó un contundente mensaje a través de las redes sociales dirigido a su rival histórico, el Espanyol.

El joven se prepara para el decisivo duelo de Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid el martes, en plena agenda cargada.

Ayer el Barça venció 4-1 al Espanyol y aumentó a 9 puntos su ventaja sobre el Real Madrid a falta de 7 jornadas.

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. Tras el partido, Yamal publicó varias fotos en Instagram y se burló del Espanyol: «Tienen que tragarse la derrota... como siempre».

Y añadió: «Barcelona (la ciudad) es azul y roja».

Ni Yamal ni Pedri descansaron, pues jugaron los 90 minutos a solo 72 horas del duelo contra el Atlético en la vuelta de cuartos de la Champions.

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Yamal dio dos asistencias que culminó Ferran Torres, y luego marcó el tercero para sentenciar tras el 2-1 del minuto 56 al 87. Rashford marcó el cuarto dos minutos después para cerrar el 4-1.