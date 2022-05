Una nueva final con el regreso de Ansu

Con LaLiga ya sentenciada a favor del Real Madrid, al Barcelona le quedan ahora cinco finales en la lucha por acceder a los puestos de Champions League de la próxima temporada y garantizarse, como segundo clasificado del campeonato, su presencia en la Supercopa de España de Arabia Saudí en la que están en juego ocho millones de euros, una cifra que al club azulgrana le iría de perlas en su batalla particular por recuperar una mermada economía. La segunda posición de la tabla es una obligación para el Barça, que necesita ganar al Mallorca y recuperar la confianza después de tres derrotas consecutivas en el Camp Nou, algo que nunca antes había sucedido. Los pinchazos ante el Cádiz, el Eintracht de Frankfurt y el Rayo Vallecano dejaron al equipo muy tocado y con una gran pregunta en la cabeza: ¿qué ha pasado desde la victoria en el Bernabéu?

Xavi tiene claro que su Barça debe recuperarse anímicamente tras los golpes de la eliminación europea y las derrotas en casa que han generado tantas dudas. "Parecía que habíamos tocado la tecla y de repente hemos perdido tres partidos", comentó el técnico en la rueda de prensa previa al partido de este domingo en el Camp Nou. "Nos tenemos que motivar porque esta es nuestra situación", dijo el egarense ante los medios, frente a los que aseguró que Ansu Fati tendrá su oportunidad. "Jugará unos minutos como mínimo", reconoció después de explicar que el pasado jueves completó un partido de entrenamiento "con picos de velocidad muy altos". Ansu no pisa el césped desde que el 20 de enero se lesionó en San Mamés en la prórroga de los octavos de final de la Copa del Rey. Entró en el 61, pero su muslo no aguantó más allá del 90.

El cuerpo técnico no forzará con el delantero hispanoguineano, pero le ve bien para ir disputando minutos en este tramo final de curso antes de centrarse en una pretemporada que debe ponerle al 100% de sus posibilidades. Ante el Mallorca saltará al campo en los minutos finales si el partido lo permite para ayudar a una delantera en la que sigue exisitiendo la duda de Dembélé, que en los últimos días ha sufrido amigdalitis. Si el francés no llega para ser titular, su sitio lo ocuparía Adama Traoré, que acompañaría Aubameyang y Ferran Torres en la línea ofensiva. En defensa, Gerard Piqué sigue siendo duda por sus persistentes molestias en los adductores que ya no le permitieron jugar ante el Rayo, con lo que Ronald Araujo y Eric Garcia apuntan a titulares, con Dani Alves en la banda derecha. Y en el centro del campo, lo obvio sería que Busquets, Frenkie de Jong y Gavi fueran los elegidos, con Pedri y Nico lesionados. Además de los dos jóvenes centrocampistas, Xavi tampoco puede contar con Sergiño Dest ni Sergi Roberto, ambos lesionados; ni con Óscar Mingueza y Braithwaite, con coronavirus.