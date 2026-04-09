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Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

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Una leyenda italiana: No entiendo cómo el United vendió a este jugador

Serie A
S. McTominay
SSC Nápoles
Manchester United
M. Materazzi
Italia

Marco Materazzi, leyenda de la selección italiana, criticó la decisión del Manchester United de vender a uno de sus jugadores por una cantidad que consideró insignificante, en comparación con su nivel actual.

«Scott McTominay es un jugador increíble, no entiendo cómo el Manchester United lo ha vendido prácticamente a cambio de nada al Nápoles», declaró Materazzi al diario Sport.

Y añadió: «En mi opinión, el valor de McTominay oscila entre 60 y 70 millones de euros, o incluso más».

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“Me encanta McTominay. Cuando debutó en el United, le dije a mi hijo que, con 18 o 19 años, sería uno de los mejores, y así ha sido”.

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Y añadió: «Su traspaso al ManU por 30 millones de euros en 2024 fue uno de los mayores errores recientes de la directiva».


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Desde que llegó al Nápoles, ha brillado y ayudó al equipo a ganar la Serie A en su primera temporada.

Mktoumi fue nombrado mejor jugador de la Serie A y nominado al Balón de Oro gracias a sus goles y su entrega total en el campo.

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