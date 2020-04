Una idea de sensibilidad llamada James Rodríguez

Un golazo del colombiano cuando jugaba con el Bayern Municha ante el Leverkusen se destacó como uno de los mejores tantos de latinos en la Bundesliga.

Había poco espacio desde el momento en el que la pelota superaba la barrera y llegara al arco. Se necesitaba de un disparo sensible, capaz de bajar bien rápido una vez que pasara por encima de las cabezas de los jugadores del . Y, aunque muchos otros jugadores hubieran optado por el bombazo al primer palo, él fue por la ejecución más complicada. Y no solo cumplió el objetivo: regaló un poema de calidad y sensibilidad para golpear el balón.

En enero del 2018, Bayern Munich le ganó 3 a 1 al Leverkusen, por la 18° fecha de la . Los otros goles de elenco bávaro los anotaron el español Javi Martínez y el francés Franck Ribery, mientras que el descuento lo convirtió Kevin Volland.

El colombiano tuvo buenos y malos momentos con el Bayern Munich, en los que estuvo dos temporadas (2017/18 y 2018/2019) en las que marcó 15 goles dio 20 asistencias y jugó 67 partidos. Tras no convencer del todo, el equipo alemán no hizo opción de compra y el crack regresó al , donde no es tenido en cuenta en los grandes momentos del conjunto de Zidane.

El tanto de James ante el Leverkusen forma parte de una serie de "mejores goles latinos de la Bundesliga", que también integran Vidal, Pinola y Alario, entre otros.

Mira el golazo de James: