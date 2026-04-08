Una decisión inesperada... La destitución desata la ira de Consesao

El portugués Sergio Conceição, técnico del Al-Ittihad de Yeda, estalló de ira tras perder 3-4 contra el Neom en la Liga Roshen saudí.

El Al-Ittihad sumó su novena derrota liguera al perder 3-4 contra el Neom el miércoles en el estadio Prince Abdullah Al-Faisal de Riad, en un partido aplazado de la jornada 29.

En la rueda de prensa posterior, el técnico reconoció: «El partido terminó en nuestro campo con cuatro goles en nuestra portería, un resultado que, sin duda, no es satisfactorio».

Y añadió: «Recuperamos la confianza (tras marcar 3 goles) y podríamos haber marcado más, pero cometimos errores ante un equipo que no es fácil. Lo intentamos, pero los errores nos costaron muy caro».

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Sin embargo, el técnico portugués abandonó la rueda de prensa tras una pregunta sobre su posible destitución.

Al ser preguntado sobre su posible destitución, respondió: «Son solo rumores de la prensa», y abandonó la sala visiblemente enfadado, tal como relató el diario saudí Al-Sharq Al-Awsat.

El martes debutará en la fase de grupos de la Liga de Campeones de Asia ante el Al-Wahda emiratí.