Un logro histórico de un talento español en Marruecos

El territorio marroquí ha sido testigo de un logro histórico de una prometedora estrella española del tenis.

El diario «Marca» afirmó: «El tenis español y mundial ha descubierto un nuevo talento en Rafael Khoudar, quien, con solo 19 años, ha ganado su primer título de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) sobre tierra batida en el Open de Marrakech 250».

Y añadía: «Nadie había logrado este hito a una edad tan temprana. Su víctima fue el veterano Marco Tronchetti (6-3, 6-2), quien ya había logrado un gran logro al alcanzar su primera final a los 36 años, sobre todo teniendo en cuenta que se clasificó desde la fase previa».

Marruecos le sienta bien a los españoles... De hecho, la lista de ganadores del torneo, que se inauguró en 1984, incluye a David de Miguel (1986), Tomás Carbonell (1996), Alberto Martín (1999), Fernando Vicente (2000), Santiago Ventura (2004), Juan Carlos Ferrero (2009), Pablo Andújar (2011, 2012 y 2018), Tommy Robredo (2013), Guillermo García López (2014) y Roberto Carballés (2023).

Godard se convirtió en el primer jugador español en levantar un trofeo, a excepción de Carlos Alcaraz, desde la victoria de Roberto Bautista en la pista de Amberes.

Han pasado 542 días desde la victoria de Bautista, y parecía que iba a pasar mucho tiempo hasta ver a alguien subir a lo más alto del podio junto al actual número uno del mundo.

El nuevo rey del torneo de Marrakech se une a João Fonseca entre los ganadores nacidos en 2006.

Es el sexto español en coronarse campeón antes de cumplir los veinte años, tras Rafael Nadal, Alcaraz, Carlos Moya, Ferrero y Robredo.

(Leer también)... ¿Quién ganará?... Enfrentamientos encarnizados entre Marruecos y España antes del Mundial de 2030