Un 'florero' necesario para hundir al club

Define con buen criterio mi amigo Rubén Uría al Valencia actual, como la peor gestión del fútbol europeo. Yo no diría que es la peor del fútbol europeo, yo me atrevería a decir que se trata de la peor gestión del fútbol mundial, con muchísima diferencia respecto al segundo. Entre otras cosas, porque llamarle gestión a lo que ocurre el Valencia a día de hoy, es ningunear dicha palabra y faltarle el respeto a los profesionales del fútbol que sí gestionan con buen criterio, pese a que en el fútbol, ponerle criterio y buen trabajo muchas veces, no significa lograr resultados, ni cumplir objetivos.

Es decir, si haciendo las cosas bien el fútbol no te garantiza poder tener éxito, hacerlas mal por sistema y tener aficionados al frente de un club de la magnitud del Valencia, sí que es sinónimo de fracaso asegurado. Ahora bien, me gustaría hacer hoy un inciso en algunas de las personas que ayudan al hundimiento del Valencia y son 'floreros' necesarios para que clubes como el Valencia hoy, o en otra época Zaragoza, Racing o Deportivo, hayan terminado hundidos en la miseria y en categorías que no merecen.

Aquí en Valencia tenemos a un señor llamado Miguel Ángel Corona, que cobra alrededor de 30.000 € mensuales por jugar al padel, por tener una sonrisa 'profident' y principalmente por ser el escudo de Anil Kumar y de Peter Lim, para que puedan decir que hay un secretario técnico al frente del club. Corona parece un 'florero' necesario, cómplice y que actúa con total connivencia con los asiáticos para hundir al Valencia CF. Me niego a pensar que una persona de fútbol, con orgullo y con principios fuera capaz de seguir, siendo ninguneado por la propiedad, sin poder tomar ninguna decisión, pero eso sí, cobrando a final de mes.

Hace apenas cuatro días mantenía una conversación con un director deportivo que ha trabajado en grandes clubes y al que el entorno de Jorge Méndes ha llamado para tantearle para el Valencia. Este director deportivo confía en Mendes, pero ha terminado por decirle al portugués que no se fía de Peter Lim, que no ve proyecto, que es impensable venir a Valencia con la gente que hay a día de hoy y poder hacer algo bueno, porque han sido ya demasiados los profesionales del fútbol que han triturado y mentido. No se fía.

Sin embargo Corona, se presta para seguir saliendo en las fotos, se presta para seguir sentándose en la misma mesa que Anil y seguir 'engañando' entrenadores y con ello a la afición. Fue cómplice para 'engañar' a Gracia, y ahora ya iniciado la campaña de desprestigio de Bordalas. Porque pese a que dice que no habla con la prensa, es absolutamente falso y yo tengo pruebas de que se reúne con periodistas para filtrar lo que les conviene para seguir con su campaña de reventar el club. Ahora filtro del actual técnico repitiendo la actuación que ya hizo con Javi Gracia.

En apenas dos años, Corona no ha tomado ninguna decisión importante a nivel deportivo. Sus dos únicas llegadas son Oliva y Cömert. Es decir, dos jugadores que son para que presentara su dimisión o para destitución fulminante. ¿Cómo puede ser que en Director Deportivo no fiche, no dé bajas, no elija entrenadores? ¿Para que está?

Es como si usted en su trabajo fuera a trabajar pero no ejecutará nada. Es como si al panadero lo hicieran ir todos los días a las 3:00 de la mañana para preparar la harina, hacer la masa, pero luego sus panes nunca entrara en el horno y no se vendieran. Eso ¿cómo se sostiene? Es sencillo, porque realmente no importa el pan que haga lo único que hace falta es que parezca que hay alguien está haciendo el pan.

Su talante secundario y perfil bajo le han ayudado a pasar desapercibido para la masa social. Sin embargo me atrevería decir que, a día de hoy, es uno de los tipos más dañinos para la entidad y uno de los mayores cómplices de Meriton. Su mediocridad se demuestra cuando prefiere seguir a la sopa boba sin pinchar, ni cortar en el Valencia, antes que dar un paso al frente irse a buscar un Almería de turno donde gestionar y demostrar sus actitudes para ser un director deportivo profesional. Al sol de Valencia se vive bien, pero a Corona como otros tantos les queda poco porque el valencianismo ha despertado, y los cómplices como el del hundimiento pronto serán historia.

Héctor Gómez