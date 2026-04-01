Un defensa neerlandés de la primera división puede olvidarse de su carrera internacional con Surinam

Danilho Doekhi no jugará en el futuro con la selección nacional de Surinam, según informó ESPN el miércoles por la tarde. El defensa del Union Berlin, natural de Róterdam, tendrá que olvidarse de su sueño de jugar con la selección.

La Federación Surinamesa de Fútbol estuvo mucho tiempo intentando conseguir la elegibilidad de Doekhi. El defensa del Union Berlin tenía muchas ganas de jugar con Surinam, pero la FIFA no le concedió la elegibilidad.

Según ESPN, la impugnación de esta decisión ante el TAS tampoco ha dado ningún resultado. «Doekhi jugó en el pasado con la selección juvenil de Holanda. Cuando jugó por última vez con la selección sub-21 de Holanda, aún no tenía su pasaporte surinamés. Por eso no es posible cambiarse a otra federación».

Sin embargo, el portavoz de la VriendenLoterij Eredivisie señala una cuestión llamativa. «Dado que el portero del Ajax Maarten Paes también jugó en ese partido y posteriormente sí pudo cambiar a la federación indonesia, Surinam pensó que podría impugnar con éxito la decisión de la FIFA ante el TAS».

«Sin embargo, el Tribunal Arbitral del Deporte ha ratificado la decisión de la FIFA», confirman fuentes a ESPN. «No está claro por qué a Doekhi no se le permitió cambiar de federación y a Paes sí».

Parece que Doekhi puede olvidarse de su carrera internacional. El defensa de 27 años aún podría jugar en la selección holandesa, pero allí tiene una enorme competencia.

Mientras tanto, Doekhi está viviendo sus últimos meses en Berlín. En los últimos años se ha convertido en un excelente defensa de la Bundesliga y está disponible como agente libre.