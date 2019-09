Umtiti se apaga

La estrella del francés se apaga tanto el Francia como en el Barcelona en la misma medida que se acumulan sus problemas físicos y Lenglet se consolida

EDITORIAL

La estrella de Samuel Umtiti se apaga tanto en como en el . El francés fue uno de los mayores aciertos de Robert Fernàndez en su etapa como director técnico azulgrana. Fichado a cambio de 25 millones de euros procedente del Olympique Lyonnais el verano de 2016, no tardó en imponerse a Javier Mascherano, Thomas Vermaelen y Jérémy Mathieu y el Barcelona quiso blindarle porque su rescisión era solo de 60 millones de euros. Lo logró el verano pasado tras una larga negociación y justo antes de disputar el Mundial que le proclamaría campeón del mundo. Umtiti, con molestias en la rodilla izquierda desde hacía meses, forzó para jugar y nunca ha vuelto a ser el mismo.

"Forcé la rodilla pero no me arrepiento porque ahora soy campeón del mundo" admitió el defensa hace pocos días en Canal+ pero puede que no tarde en hacerlo. En el Barcelona ha dejado de ser titular desde que regresara del Mundial de . Optó entonces por un tratamiento conservador que le mantuvo fuera entre septiembre y febrero a pesar de alguna que otra aparición para probarse y fue perdiendo protagonismo en la misma medida que Clément Lenglet lo ganaba. Umtiti jugó apenas 15 partidos la temporada pasada y el ex del , el triple. Esta temporada ni siquiera ha debutado en el Barcelona y en la selección una contusión en el pie derecho durante un entrenamiento le permitió a Lenglet ser titular con Francia ante Andorra y Albania.

Se desconoce cuanto tiempo estará de baja esta vez, pues el comunicado médico del club se limita a explicar que "su evolución marcará su disponibilidad". Toda precaución es poca en cuanto al físico de Umtiti. Es de sobras conocido que los servicios médicos aconsejaban su traspaso mientras el club discutía su renovación hace un año. Pero la falta de sustitutos de garantías -a Lenglet le faltaban semanas para convertirse en nuevo jugador del Barcelona en aquellos momentos- invitó a Josep Maria Bartomeu a aceptar los términos de un jugador que había costado poco dinero y no gozaba de una ficha acorde a su estatus de titular. Pero para Umtiti nada era suficiente.

El artículo sigue a continuación

El presidente, visiblemente satisfecho ese día en la rueda de prensa que ofreció en motivo de la firma del francés, le invitó a "retirarte en el Barcelona" y Big Sam, desenfadado y ocioso, le espetó que "de acuerdo, pero entonces tendremos que firmar otra renovación". Desde entonces solo ha disputado dos puñados de partidos junto a sus compañeros y los pretendientes se agotan. Con Lenglet como titular el próximo en adelantarle por la derecha puede ser Jean-Clair Todibo si Valverde prevé rotaciones en el eje de la zaga. Umtiti, pues, ha pasado de ser ganga a ser un problema en solo un año.

Antes de llegar a este punto, el inefable presidente del OL, Jean-Michel Aulas incluso dijo que "el Barcelona deberá invitarme a la final de la después de que le haya traspasado a Umtiti al precio que lo hicimos, fue un auténtico regalo de amigo”. Sin embargo, el Barcelona no ha vuelto a pisar ninguna final continental a pesar de que el central acabara, por lo menos durante dos años, con los problemas en el eje de la zaga barcelonista. Si Umtiti no consigue recuperar su mejor versión, cuando lo haga será, con toda probabilidad, sin él en el once. El Barcelona no espera a nadie y él ha tensado demasiado la cuerda.

fdfsfd