Trueque Córdova-Antuna, provechoso para todas las partes, pero alguien sonríe más

Chivas y América tienen cerrada la negociación en el intercambio de Uriel Antuna por Sebastián Córdova. Los Rojiblancos presionaron con la petición de Marcelo Michel Leaño y están por contar en sus filas con un hombre que había sido relegado de la titularidad por Santiago Solari.

En medio de la información sobre la negociación, misma que ha tenido avances conforme pasan los días, sale a la luz en el análisis el club que saldría más beneficiado con este movimiento, que tiene tanto ventajas como desventajas por diferentes antecedentes.

Por lo pronto, será el Guadalajara el que reciba al futbolista en mejores condiciones, aún y cuando se criticó tanto su festejo en el Clásico Nacional del Guardianes 2021, donde mostró la playera del América frente a la afición del Rebaño, dejando en claro en su momento el club que imponía en el futbol mexicano.

Hablando de lo deportivo, el simple conocimiento de Córdova por parte de Marcelo Michel Leaño ya es un punto a favor, pues uno de los aciertos del director técnico de las Chivas fue haber debutado en 2018 al mediocampista mexicano con los Rayos del Necaxa por lo que sabrá cómo explotarlo.

Leaño, que ha profesado la escuela de César Luis Menotti como ideología, busca con ello dar más fuerza a la ofensiva de un golpeado Rebaño, pues las cosas no han salido como esperaban, no han sido contundentes y Alexis Vega no ha tenido ese acompañante como en su momento lo tuvo en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 en 2021 donde consiguieron la medalla de bronce y fueron los dos mejores jugadores del combinado dirigido por Jaime Lozano.

En el conjunto tapatío parecen quedar de lado las críticas que la llegada de Sebastián a Verde Valle puedan generar pues Marcelo tiene plena confianza que Sebastián confirme ser el hombre que tanto habían necesitado, a cuatro años del último título de Liga bajo la dirección técnica de Matías Almeyda.

Mientras tanto, Antuna llegará a Coapa con el peso del intercambio por un hombre que tanto se había identificado con el América, que incluso había mostrado autoridad en la cancha pero que fue teniendo poca participación conforme pasaban los meses, un punto que juega en contra en el fichaje.

Solari buscará exprimir al máximo a Antuna en el Nido, donde agregará profundidad por el costado derecho, una zona que se ha visto bastante golpeada desde el inicio de su gestión y que era necesario fortalecer para mantener ese dominio como el club más ganador del futbol mexicano.

El cambio de aires no vendrá nada mal para el 'Brujo' pues en la Perla Tapatía constantemente era tachado por indisciplinas, la más destacada con Alexis Vega y que provocó que fuera sancionado económica pues habían violado el reglamento interno del equipo.

La parte familiar en el caso de Uriel también influye en la transacción puesto que se habían sentido adaptados a Guadalajara y el cambio a la Ciudad de México no será nada sencillo. Es ahí donde entra la labor de convencimiento con la parte económica, pues la buena oferta cambia la ideología del futbolista, hablando del ex LA Galaxy.

Será cuestión de horas, o días, para que se confirme el fichaje que sin duda será la bomba del mercado, pero también uno de los más polémicos en la historia de ambas instituciones, por encima del caso Ramón Ramírez que es el más recordado por la afición.