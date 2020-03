Troglio: "Perdimos un clásico y hay que hacerse cargo"

El entrenador argentino asumió su responsabilidad después de la goleada sufrida por Olimpia ante Motagua, en la fecha 13 del Torneo Clausura.

Olimpia sufrió una dura goleada en el clásico ante Motagua y se aleja de la cima del Torneo Clausura 2020. Pedro Troglio, entrenador del equipo albo, habló después del 4-1 en contra y se hizo responsable de la derrota.

"No es momento para hacer muchas conjeturas de cara al futuro. Hoy uno está con bronca por haber perdido un partido de esta manera, sobre todo porque veníamos bien, contentos. Me tengo que hacer cargo por poner a los jugadores que habían jugado y la equivocación mía estuvo ahí en poner el mismo once que jugó ante Montreal", declaró el técnico argentino.

Olimpia quedó en el tercer puesto del certamen, a cinco punto de Motagua, con cinco fechas por disputar, y Troglio no se da por vencido en la lucha por el título: "Nosotros no nos consideramos afuera, pero no es un momento para hablar del torneo, ahorita pedimos un clásico y hay que hacerse cargo".

"A este grupo le tocó ganar, perder. Esto es fútbol y cada partido es una historia. Hay condicionantes cuando perdes un partido, este era parejo, pero con diez hombres y el segundo gol se complicó. Cuando ganamos 5-0 a Marathón dije que no habían cinco goles de diferencia y hoy digo que no hay tres de diferencia con Motagua, somos parejos, pero se dan situaciones que hacen que un partido se de así", concluyó el DT.