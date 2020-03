Troglio: "Me toca pasar solo estos momentos”

Con su familia en Argentina, el entrenador de Olimpia afronta el aislamiento por el coronavirus y explicó cómo trabaja con sus dirigidos.

Pedro Troglio está lejos de su natal, que al igual que Honduras se encuentra en aislamiento para evitar la propagación del coronavirus. El técnico de Olimpia atraviesa solo esta situación y espera que concluya en el corto plazo.

"Con esto ahora estoy en mi apartamento solo, por prevención no podés ni juntarte con compañeros del cuerpo técnico, mi familia se fue a finales de febrero a Argentina, así que me toca pasar solo estos momentos”, contó.

"Uno no tiene nada qué hacer porque está solo pero es lo que toca, hay que pelearla", agregó. Además puntualizó que usa el tiempo libre para comunicarse con los jugadores que cumplan con los trabajos requeridos.

“No todos tienen un gimnasio en casa, no podés salir a la calle a correr porque está prohibido, no podés entrar a los gimnasios porque están cerrados, todo esto es parte física no con pelota, porque con pelota no se puede”, destacó Troglio.