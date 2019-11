Troglio: "Ante Marathon es el duelo que define todo"

Olimpia desea mantener el primer puesto y por eso el DT argentino le da gran trascendencia al clásico del domingo.

Pedro Troglio consideró que Olimpia tiene "la obligación de ganar" en el clásico frente a Marathon, en el estadio Nacional, y que será decisivo para asegurar el primer puesto del torneo Apertura rumbo a playoffs.

"Si ganamos nos mantenemos en primer lugar y si empatamos no queda una vida más, ahora si perdemos nos complica porque cerramos de visita y Marathón lo hace de local, indudablemente el duelo que define todo es este", declaró el argentino ante los medios.

Troglio señaló que la gente verá a un equipo "que siempre intenta hacer las cosas bien" y que está en un gran presente. "Se llegó a una semifinal de Concacaf que lastimosamente se perdió en cinco minutos, estamos en otra competencia de Copa Premier, se está al límite de pasar cerca de 40 puntos a una pentagonal, es meritorio lo que hacemos, hay que salir campeón para que valga más lo que estamos haciendo", consideró.

Sobre la eliminación en Liga Concacaf contra Saprissa, el argentino lo comparó con su momento más importante como futbolista. "Un diario puso que Olimpia no tenía huevos porque no le ganó a Saprissa, ¿osea que si Motagua pierde la final que?, ¿no tenía huevos?, el plantel está molesto y no quiere hablar. Estoy dolido como cuando perdí la final del mundial de 90', perdimos porque enfrentamos a los mejores", explicó.