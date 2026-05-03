¿Traspaso de Godts? «Ni de coña cree que puede jugar en la Premier League»

Según Kenneth Pérez, la estrella del Ajax Mika Godts no está aún listo para jugar en la Premier League la próxima temporada, declaró en el programa «Dit Was Het Weekend»de ESPN. Para el analista, el principal obstáculo es su condición física.

Pérez elogia al belga, sobre todo por su gol en el último minuto del sábado en el Johan Cruijff ArenA. El Ajax perdía, pero gracias a su volea desde la izquierda, el equipo sumó un punto ante el campeón.

«Ese gol pasó desapercibido, ¡y es muy difícil! Normalmente pensarías: “¿Por qué dispara?”. Con la izquierda, una volea al vuelo; un gol magnífico, técnicamente brillante», añade el exjugador del Ajax.

Con 17 goles y 14 asistencias en 40 partidos, Godts suena para Arsenal, Chelsea y Barcelona. Sin embargo, Pérez advierte que el salto a la Premier aún no es sensato.

«No puede ser que Godts piense que puede jugar en la Premier League. Ni de coña», afirma Pérez, quien sugiere al recién estrenado internacional que dé un paso intermedio.

«Debe hacerse más fuerte en un club de los Países Bajos o en el Porto para mantener su nivel toda la temporada. El problema no es la calidad, sino la condición física. Se notó en su floja segunda parte contra el PSV», concluye Pérez.

La semana pasada, Godts marcó un golazo. En el partido fuera de casa contra el NAC Breda, anotó el segundo tanto tras regatear a varios defensas, lo que recordó enseguida al famoso gol de Ibrahimovic.