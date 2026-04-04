Tras el incidente embarazoso... Fleck explica el enfado de Yamaal

El alemán Hans Flick, entrenador del Barcelona, se pronunció sobre el enfado de su joven estrella, Lamine Yamal, tras la victoria sobre el Atlético de Madrid (2-1).

Flick negó que el asunto tuviera que ver con el rendimiento del jugador durante el partido, disputado este sábado en el estadio «Riazor Metropolitano», en la jornada 30 de La Liga.

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Cuando se le preguntó al entrenador alemán si Yamal estaba enfadado por su actuación, respondió: «No, no es por su actuación, ha jugado bien».

Y añadió: «Se trata de algunas situaciones... Lo intentó con todas sus fuerzas, pero no tuvo suerte a la hora de marcar un gol o dar el último pase... Pero al final está en el vestuario y todo va bien».

Las explicaciones de Flick llegaron después de que las cámaras captaran una imagen sorprendente tras el partido, en la que se veía a Yamal enfadado al salir del campo, negándose a hablar con su entrenador, antes de dirigirse a los vestuarios.

Cabe recordar que esta victoria ha consolidado el liderato del Barça en la clasificación de La Liga, con 76 puntos, ampliando la ventaja a 7 puntos sobre su rival, el Real Madrid, segundo clasificado, que tropezó hoy al caer derrotado ante el Real Mallorca por 2-1.