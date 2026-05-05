Total incomprensión: «¿Por qué tienen que irse del Ajax?»

Henk Spaan, columnista de Het Parool, adora a los laterales del Ajax, Anton Gaaei y Lucas Rosa.

En su sección «Spaan da notas», Gaaei recibe un 8 tras marcar el 2-2 ante el PSV.

«Me pregunto: ¿por qué debe irse? En la élite basta con una o dos especialidades. En su caso, el disparo y el centro, respaldados por una mentalidad fantástica», escribe Spaan.

Sobre Rosa añade: «Tiene mentalidad sudamericana; compáralo con Tagliafico, que jugaba en un equipo mejor. Rosa es un defensa inquebrantable que también puede ser imparable en ataque. ¿Porqué tiene que irse?».

A diferencia de Kasper Dolberg, no hay rumores de que ambos deban marcharse.

Gaaei, de 23 años, tiene contrato con el Ajax hasta mediados de 2028 y, según Transfermarkt, su valor ronda los 5 millones de euros.

Rosa, de 26 años, tiene contrato hasta 2029 y un valor de 4 millones según Transfermarkt.