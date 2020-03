Torres Servín criticó el arbitraje

El técnico de Antigua GFC cuestionó el trabajo de Julio Luna contra Siquinalá.

Antigua GFC no encuentra su mejor forma y el fin de semana cayeron derrotados 2-1 ante Siquinalá. El técnico Antonio Torres Servín se mostró sumamente molesto al final del encuentro, criticando a Julio Luna, silbante del duelo.

"Me echaron porque le reclamé a un aficionado que me estuvo gritando durante todo el partido, el cuarto árbitro me vio y dijo que me expulsarán, pero el otro me desafió y todo, pero continuó en lo mismo, no estoy diciendo que Siquinalá ganó de mala forma, pero me voy triste por cosas como esas”.

Igualmente, cuestionó situaciones extracancha dentro del Estadio Municipal: “Se desaparecieron los balones, los alcanza pelotas, algunas decisiones arbitrales dejaron mucho que desear y no estoy poniendo excusas, solo quiero decir que si nos ganar, que sea de buena forma, porque si queremos mejorar el futbol de Guatemala, debe de ser en todos, desde los árbitros, entrenadores, jugadores y aficionados”, cerró el mexicano.