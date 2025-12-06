+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Serie A
team-logoTorino
Stadio Olimpico Grande Torino
team-logoAC Milán
Matteo Occhiuto

Torino vs AC Millan, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Serie A en vivo entre Torino y Milan: el canal y las alineaciones, todas las últimas novedades sobre el partido y cómo seguirlo en vivo por televisión y streaming.

Torino y Milan se enfrentan en la noche de la Inmaculada. Momentos muy diferentes para los equipos de Baroni y Allegri.

Los rossoneri se presentan con 28 puntos en la clasificación y un liderazgo que defender. Dos victorias consecutivas en campeonato para Leao y sus compañeros, que sin embargo han sufrido en la semana la eliminación en la Copa Italia a manos de la Lazio.

Situación compleja, en cambio, en casa del Torino: solamente 3 puntos en las últimas 5 salidas para Zapata y sus compañeros y dos derrotas consecutivas y pesadas para redimir y evitar deslizarse aún más en la clasificación.

En el Olímpico-Grande Torino arbitra Daniele Chiffi de la sección de Padua.

A continuación toda la información sobre el partido: horario, probables alineaciones y dónde verlo en televisión y streaming.

Serie A
Torino crest
Torino
TOR
AC Milán crest
AC Milán
MIL

¿Cómo ver Torino-Milan en directo? Canal de TV y transmisión en directo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaDAZN, LaLiga TV3
SudaméricaESPN 3, Disney+ Premium
MéxicoESPN 2, Disney+ Premium
Estados UnidosDAZN, Paramount+, Fox Deportes, Fubo

Habrá varias posibilidades para ver Torino-Milan en directo televisivo. El partido será transmitido en directo por DAZN y LaLiga TV 3 en España, así como por ESPN 3 y Disney+ para Sudamérica.

Por su parte, en México este partido podrá verse en la señal de ESPN 2 y Disney+, mientras que en Estados Unidos, DAZN, Paramount+, Fox Deportes y Fubo.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN 

Si te encuentras en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión en línea segura durante la transmisión. Si no estás seguro de qué VPN utilizar, consulta la guía de GOAL a las mejores VPN para el streaming deportivo.

Torino-Milan: hora de inicio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Olimpico Grande Torino
  • España: 20:45 horas
  • Argentina: 16:45 horas
  • México: 13:45 horas
  • Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del Este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Torino contra AC Milán alineaciones probables

TorinoHome team crest

3-5-2

Formación

3-5-2

Home team crestMIL
81
F. Israel
13
G. Maripan
23
S. Coco
61
A. Tameze
16
M. Pedersen
32
K. Asllani
20
V. Lazaro
22
C. Casadei
10
N. Vlasic
26
C. Ngonge
19
C. Adams
16
M. Maignan
31
S. Pavlovic
46
M. Gabbia
23
F. Tomori
14
L. Modric
12
A. Rabiot
4
S. Ricci
56
A. Saelemaekers
33
D. Bartesaghi
10
R. Leao
11
C. Pulisic

3-5-2

MILAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • M. Baroni

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • M. Landucci

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Torino

Per Baroni hay necesidad de sumar puntos después de las derrotas contra Lecce y el 1-5 sufrido en casa por el Como. Hay el regreso de Simeone a disposición, pero en el 3-5-2 adelante podría haber espacio para Adams y Vlasic, con Zapata también destinado a un inicio en el banquillo. Israel se perfila hacia la confirmación en la portería.

Noticias del AC Milan

En el Milan está ausente Fofana, lesionado en el partido de liga contra la Lazio. En el medio del campo, junto a Modric y Rabiot, espacio para Loftus-Cheek. Pulisic tiene fiebre: si no se recupera, Nkunku hará pareja con Leao.

Allegri quiere prolongar la racha positiva en la Serie A, con dos victorias consecutivas contra Inter y Lazio.

Formaciones

TOR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
4/9
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

MIL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
5/3
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Partidos entre los dos equipos

TOR

Últimos partidos

MIL

2

Victorias

1

Empate

2

Victorias

8

Goles marcados

9
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Clasificación

