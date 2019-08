Para Tomás Boy, el Pollo Briseño es mejor que Diego Reyes

El técnico del Rebaño se encargó de elogiar a su defensa, menospreciando las cualidades del flamante refuerzo de Tigres.

Tomás Boy, director técnico de , consideró que su defensa central Antonio Briseño tiene mejor nivel que Diego Reyes, zaguero que militó por última vez en Europa con el de .

Esto se da en medio del anuncio de la contratación de Reyes por parte de los Tigres de la UANL, quien llegó libre para el Apertura 2019 con contrato de tres años, por opción a uno más.

“Yo creo que lejos, ¿de qué ha jugado Diego Reyes?, no sabes si es contención, si es defensa. Hay que ser más considerado al evaluar las calidades, en esto también interviene el gusto y ahí ya no hay discusión, me gusta más uno que otro y ahí se acaba la discusión”, mencionó en conferencia de prensa, de cara al encuentro del fin de semana ante .

A falta de concretar los trámites, se espera que Reyes pueda debutar con Tigres el 13 de septiembre en la visita al Estadio Caliente, ante los de Tijuana.

Por otro lado, el ‘Jefe’ consideró que benefician al balompié nacional, rivalidades como las de Tigres y América. “Es parte de la vida actual, no lo considero un problema, pero sí le hacen bien estas nuevas rivalidades como América con Tigres, que invierten mucho dinero, está padre, pero Chivas también tiene su chance, lo va a hacer solo que vamos paso a paso”.