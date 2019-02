Todos los escándalos de Ricardo Centurión

El hecho más grave de su etapa en la institución: el 23 de mayo, Melina Tozzi, exnovia del jugador, lo denunció en la Comisaría de la Mujer de Quilmes por agresiones . "Me astilló tres dientes y me ahorcó", expresó la joven. La causa aún está en la Justicia.

En octubre de 2016 se filtraron unas fotos suyas desnudo en conjunto con algunos chats subidos de tono. Pero, para peor, semanas atrás, ya con el campeonato finalizado y en plena negociación por su continuidad, también apareció una imagen suya portando una escopeta recortada de alto calibre. No es la primera vez que le sucede: cuando jugaba en Racing también había aparecido una fotografía en la que portaba un revólver.

MENSAJES CONTRA ANGELICI

A pesar de que a fines de julio de 2017 Centu firmó contrato en Genoa, Daniel Angelici nunca dejó de explicar públicamente por qué había desistido de contratarlo. Hasta que un día, el jugador explotó y, a través de su cuenta de Twitter, disparó: "Ya está, mostro, entendí. No hace falta recalcarlo todas las semanas. Humo". Si bien el atacante luego borró ese mensaje, a fines del año pasado, cuando empezó a mencionarse su posible retorno al Xeneize, volvió a quejarse por cómo el presidente de Boca hablaba de él: "No quiero escuchar más al líder decir que deje todo en la cancha y afuera 'bla, bla'. Parece que hay uno que tiene la conciencia sucia y me menciona seguido, pero Boca es más grande que todos. Agradecido eternamente a Guillermo, él me conoce bien, el único". Y este año, ya instalado de vuelta en Racing, Ricky aprovechó para tirarle un palo por elevación al directivo azul y oro: "Tenemos un presidente que se sienta a tomar mates y a charlar con nosotros. Se hace querer Blanco".