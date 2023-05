Todo empezó en Manchester con Modric

El croata vuelve a la ciudad que le vio despegar como futbolista del Real Madrid

Preguntes a quien preguntes entre los aficionados del Real Madrid, Luka Modric es una leyenda. Uno de los jugadores más queridos y más idolatrados por la hinchada madridista por todo lo que hace en el campo y por el ejemplo constante que es fuera de él. Hasta el punto de que, siendo un jugador del Real Madrid, un equipo que despierta muchas fobias entre un gran número de hinchas del fútbol en España, Modric es respetado e incluso aplaudido y ovacionado allá donde va. Patrimonio del fútbol a nivel mundial.

Pero sus inicios en el Real Madrid no fueron sencillos. Adaptarse a otro equipo y otra Liga siempre cuesta y Luka, aunque es un jugador extraordinario, no fue una excepción. Los más pesimistas y algunos que deseaban que el Real Madrid hubiera cometido un error llegaron a señalar su fichaje como uno de los peores cuando no llevaba ni media temporada de blanco.

Modric tuvo paciencia, no desesperó y supo esperar su momento. Y ese momento llegó en Manchester el cinco de marzo de 2013, hace poco más de 10 años. En aquel partido, Luka Modric era suplente ante el Manchester United en un encuentro en el que el Real Madrid se jugaba el pase a cuartos de final. Un gol en propia de Sergio Ramos complicó las cosas y Mourinho decidió sacar a Modric recién comenzada la segunda parte. Ahí, el balcánico se sacó de la manga un golazo espectacular que levantó al equipo para terminar clasificándose.

Desde entonces, Modric ganó confianza y se afianzó en el once y aunque en su primera temporada no se ganó ni la Liga ni la Copa ni la Champions, empezó a demostrar la clase de jugador y de competidor que era y ya con Ancelotti empezó a forjar su leyenda hasta convertirse en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Desde entonces, el genio de Zadar ha vivido un sinfín de momentos maravillosos con el club de Chamartín, pero seguro que éste es uno de los más especiales.

Ahora, Modric vuelve a Manchester diez años después (ha habido alguna visita entre medias), nuevamente tras un 1-1 en el Bernabéu y con la firme idea de lograr el pase. Modric y el Real Madrid llegan con la intención de romper una mala racha para estar en la final: nunca han vencido en el Etihad. Eso sí, a su favor tiene otra curiosa estadística: las dos veces que llegaron a la final sin haber ganado el partido de ida de semifinales fueron ante el Manchester City (0-0 en 2016 y 4-3 en 2022).