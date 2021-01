TNT Sports Chile: qué canal es, app y cómo verlo online

El canal del fútbol (CDF) concretó su cambio de nombre. La nueva marca contará con las mismas señales, las cuales serán por suscripción mensual.

Finalmente se concretó el plan de modernización del Canal del Fútbol dispuesto por Turner, proyecto que incluye un cambio de nombre, por lo cual desde ahora se denomina TNT Sports . La división de Deportes de la compañía busca renovar y hacer evolucionar sus propuestas deportivas en Chile, y con una nueva mirada panregional, de manera de seguir fortaleciendo su oferta multipantalla con una programación de excelencia que potencie la expansión de las ligas nacionales a nuevos territorios.

En Chile se mantiene la oferta que tradicionalmente nucleaba CDF, con la intención de colaborar con crecimiento del fútbol chileno, amplificando su visibilidad e impacto regional. TNT SPORTS HD y TNT SPORTS 2 se denominan ahora las dos opciones por suscripción mensual. El panorama se completa con TNT SPORTS 3, el canal para el paquete básico de TV cable, y con la plataforma digital por suscripción ESTADIO TNT SPORTS. Por todas estas pantallas el público chileno puede seguir a su Selección rumbo a 2022 y disfrutar del fútbol de Primera División y Ascenso de la ANFP, además de la Copa Chile y Supercopa Nacional, así como del Mundial masculino de Handball 2021.

En Argentina, la marca ya presente desde 2017, y continuará difundiendo a través del Pack Fútbol el torneo de Primera División de la Liga Profesional de Fútbol, el fútbol femenino AFA (Primera División) y el futsal AFA, entre otros eventos y contenidos exclusivos.

Más equipos

El lanzamiento regional de TNT SPORTS se hizo efectivo el domingo 17 de enero, con las transmisiones de la Final de la Liga Profesional en Argentina (Boca vs. ), del Superclásico chileno ( vs. ) y de una nueva fecha del Brasileirão (Santos vs. Botafogo).

“Nuestra intención es trabajar la integración entre los tres países para conformar una propuesta multipantalla con foco en el fan engagement y en potenciar el desarrollo del deporte en cada uno de los países. Hemos conseguido llegar al corazón de los fanáticos, y con este nuevo abordaje regional conformamos un producto mucho más sólido y con enormes potencialidades. Vamos a capitalizar lo mejor de cada país para llevarlo al público regional, como por ejemplo el Match Day, donde acompañamos al fan durante toda la jornada del partido de su equipo, a través de todas las plataformas. Otro foco será potenciar la oferta digital, con contenidos exclusivos y nativos para este medio. Nuestra meta es acercarnos al fan con todo lo bueno que ya conoce de nosotros y con nuevas iniciativas que iremos trayéndole de aquí en adelante”, sostuvo Fabio Medeiros, responsable de Contenidos.

¿CUÁNTO DEBO PAGAR?

CANAL SEGÚN EL CABLEOPERADOR

Con el paquete TNT Sports Chile puedes ver en exclusiva el Campeonato Nacional de Primera A, el de Primera B, la Copa Chile y la Supercopa Nacional, así como del Mundial masculino de Handball 2021. Además puedes ver repeticiones de partidos, análisis y el gran resumen de goles de cada fecha. La señal Premium tiene un costo mensual de $10.990.

TNT Sports Premium:

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

Entel TV: 242 (SD)

Claro TV: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

Movistar TV: 486 (SD)

Tu Ves: 504 (SD)

TNT Sports HD: