¿Cuánto ha pasado desde el último gol de Oribe Peralta?

Oribe Peralta no ha podido tener la contundencia esperada con el Guadalajara.

Oribe Peralta, delantero de que fue clave para el más importante logro del futbol mexicano en el plano internacional, está por cumplir un año de sequía goleadora, contrastando lo que vivió con Monarcas , Rayados de , Santos, Jaguares de Chiapas y América.

Peralta Morones ha cumplido 364 días sin hacerse presente en el marcador, el último de ellos como futbolista del América en la Jornada 10 del torneo de Apertura 2018 frente al Puebla, frente al marco defendido por el uruguayo Nicolás Vikonis.

Esto se traduce a mil 405 minutos en 25 encuentros a partir del Clásico Nacional de la Jornada 11 del Apertura 2018 hasta el cotejo ante el de la Jornada 6 del Apertura 2019, mismo con la playera rojiblanca.

El Cepillo no ha logrado tener la contundencia esperada y se ha limitado a ver anotar a Antonio Briseño, Oswaldo Alanís, Javier Eduardo López, Miguel Ponce, Dieter Villalpando, Alexis Vega y Alan Pulido.

Sin embargo, el aporte en el vestidor del atacante de Torreón ha sido clave para que los futbolistas más jóvenes encuentren su nivel en el transcurso del torneo. Con liderazgo y experiencia ha logrado educarlos para que muestren su mejor versión.

En Goal te presentamos los motivos por los que no ha logrado romper su sequía goleadora.

LAS CLAVES

Oribe está por cumplir 36 años, una edad significativa que influye para el estado físico. Aunado a ello, la posición en la que lo ha ubicado Tomás Boy no ha podido beneficiarlo, pues no ha sido colocado como centro delantero, además de no ser el mismo futbolista letal.

El futbol es de rachas, puedes estar en tu mejor momento, pero también puedes vivir presionado, así sea con situaciones personales o el entorno. Lo que rodea al Guadalajara, además de las críticas que ha recibido por su fichaje no lo han beneficiado.

Así Oribe sea uno de los primeros futbolistas en presentarse a trabajar a Verde Valle o quedarse en las instalaciones para practicar la contundencia, puede que no se le dé la oportunidad por un tema de racha goleadora.

“Es que no vienen a ver el entrenamiento, a pasar un día conmigo, para ver si estoy dando lo que es Oribe o lo que ellos piensan que es Oribe, ¿me entiendes?. Hay personas que sólo hablan porque ven un partido y no analizan al 100 por ciento lo que pasa, sólo hablan porque tienen la oportunidad de hablar”, dijo Oribe a ESPN.

El futbolista medallista de oro en los de Londres 2012 fue enviado a la banca para darle oportunidad a Alexis Vega, quien destacó en los partidos en los que entró de cambio o la , por lo que una anotación puede darle confianza y así lograr su mejor versión que consiga callar bocas. Tarde o temprano llegará el momento de Oribe, uno de los mejores futbolistas mexicanos en poco más de una década.