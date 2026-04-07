Thiago Petarš, el joven jugador del Real Madrid, superó a Raúl González, leyenda del conjunto blanco, antes del partido ante el Bayern Múnich en la Liga de Campeones.

El Real Madrid recibe a su rival Bayern Múnich en el estadio “Santiago Bernabéu” la noche de este martes, en la ida de los cuartos de final del torneo continental, con el encuentro decisivo en Alemania la próxima semana.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, decidió incluir a Petarš en el once titular para el partido de hoy, para que registre un récord histórico.

Según la red “Squawka”, especializada en estadísticas, Petarš se convirtió en el jugador más joven del Real Madrid en iniciar un partido de cuartos de final de la Liga de Campeones, con 18 años y 247 días, rompiendo el récord de Raúl, vigente desde 1996.

Neuer se une a una lista histórica

Por su parte, la red “Opta” mencionó que Manuel Neuer, guardameta del Bayern Múnich, disputará su partido número 136 como titular con el equipo, igualando la marca de la leyenda Lionel Messi, ex capitán del Barcelona.

Neuer y Messi comparten el segundo puesto en la lista de los jugadores con más partidos como titulares con un solo club en la competición continental.

Encabeza esta lista Iker Casillas, que disputó 149 partidos como titular con el Real Madrid.

Según la red francesa “Stats Foot”, Neuer jugará su partido número 69 en las rondas eliminatorias de la Liga de Campeones, igualando el registro de Karim Benzema, ex estrella del Real Madrid.

El líder de la lista es Cristiano Ronaldo, ex máximo goleador del Real Madrid, con 85 partidos.

En cuanto al belga Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, disputará su partido número 100 con el gigante bávaro en todas las competiciones, desde el inicio de su etapa en julio de 2024.

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