The Strongest - Boca, por la Copa Libertadores: día, hora, formaciones y cómo verlo online y por TV

El Xeneize viaja a la siempre complicada altura boliviana para intentar dar el primer paso en el certamen internacional con el pie derecho.

La obsesión vuelve a ponerse en marcha: Boca pone primera en la Copa Libertadores en la siempre complicada altura de La Paz ante The Strongest con la ilusión intacta de volver a alcanzar las fases finales. El Xeneize, que no baja de las semifinales del certamen en las últimas tres ediciones, espera poder dar el primer paso con el pie derecho en un estadio que no le trae los mejores recuerdos.

Y es que el club de La Ribera no gana en el Hernando Siles desde hace más de medio siglo, cuando derrotó a Bolívar por 3-2 en la Libertadores de 1970. Desde entonces, se disputaron otros siete encuentros, en los que cayó en cuatro oportunidades y empató en tres, siendo la última el recordado 1-1 también ante la Academia boliviana con un gol de tiro libre del Pachi Carrizo.

LA FORMACIÓN DE BOCA

La previa del viaje a Bolivia estuvo plagada de problemas para Miguel Ángel Russo, que durante el fin de semana perdió a Carlos Zambrano, Jorman Campuzano, Edwin Cardona y Marcos Rojo por ser positivos de coronavirus, a quienes se sumó este lunes Esteban Andrada, está aislado por haber tenido contacto estrecho. Además, en el encuentro frente a Atlético Tucumán, se quedó sin Mauro Zárate, quien sufrió un desgarro. Por otro lado, el DT decidió darle descanso a Carlos Tevez y ni siquiera lo incluirá en la convocatoria para evitarle el desgaste de viajar a la altura justo en el inicio de una seguidilla de seis semanas consecutivas con doble competencia

📋 Lista de jugadores citados para viajar este martes rumbo a Bolivia para el debut en la #CopaLibertadores. pic.twitter.com/kEGGVdevvB — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 20, 2021

Con las cinco bajas por lesión más la ausencia de Tevez por decisión técnica y de Andrada por COVID-19, Russo pondrá en la altura un equipo con varias modificaciones respecto a los once que ganaron en el torneo local: las principales novedades serán el ingreso de Franco Soldano, que viene de reencontrarse con el gol, en reemplazo del Apache y de Agustín Rossi en el arco.

¿El probable once? Agustín Rossi; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Alan Varela, Agustín Almendra, Cristian Medina; Agustín Obando, Franco Soldano, Sebastián Villa.

LA FORMACIÓN DE THE STRONGEST

Los Aurinegros, subcampeones del campeonato bolivano, llegan con un invicto de seis partidos, entre los que acumula cinco triunfos y solo un empate, por lo que Alberto Illanes intentará tocar lo menos posible el equipo para recibir al Xeneize. La única mala noticia es la baja de Rafael Lima, volante brasileño que se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda hace una semana, en el duelo ante Jorge Wilstermann.

SEDE, DÍA, HORA Y ARBITRAJE

El encuentro entre el Xeneize y el Aurinegro será el martes 20 de abril desde las 19:00 en el Estadio Hernando Siles, de la ciudad de La Paz. El arbitraje estará a cargo del colombiano Jhon Ospina Londoño.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El partido será televisado por ESPN, disponible para aquellos que tengan contratado un servicio básico de televisión por cable. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).