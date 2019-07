The Best devalúa a Neymar

El brasileño se cae de una lista de finalistas que no ha pisado desde que abandonó el Barcelona.

EDITORIAL

Neymar Da Silva se marchó al en busca de un protagonismo absoluto que le permitiera optar a los premios individuales pero le ha salido el tiro por la culata. Desde que abandonó la disciplina del se ha caído de la lucha por los principales galardones. No es finalista del Balón de Oro desde 2017 y hoy ha sabido que este año tampoco luchará para ser The Best después de que la FIFA publicara la lista con los diez jugadores que aspiran a ganarlo. El único jugador de la Ligue 1que aspira a lograrlo es, precisamente, su compañero Kylian Mbappé.

Al margen de la ironía de huir de la sombra de su amigo Messi para buscar su propia fortuna y acabar a rebufo del próximo futbolista de época es evidente que con el talento no basta en un fútbol tan competitivo como el de hoy, que exige vivir por y para él en todo momento. A Neymar le ha pesado haberse perdido la que cuenta, las eliminatorias, las dos últimas temporadas por sus lesiones. Apenas ha podido formar en la ida de los octavos de hace dos años en el Santiago Bernabéu, cuando el PSG sucumbió por 3 a 1 a pesar de haberse adelantado con un remate de Adrien Rabiot.

Está claro, pues, que Neymar vale hoy menos que los 222 millones de euros que pagó el PSG por un jugador que entonces había sido tercero en The Best y que hoy ni siquiera figura entre los diez primeros. El brasileño ha acabado por darse cuenta del error que cometió marchándose de un Barcelona en el que era santo y seña, que le protegía y que le permitía aspirar a todo lo individual y lo colectivo de la mano del mejor futbolista de todos los tiempos, con el que se entendía dentro y fuera del terreno de juego. Neymar sabe hoy que necesita al Barcelona para recuperar su mejor versión y regresar al ojo del huracán mediático del fútbol. Falta por ver si no es demasiado tarde.