Terim dejó a Falcao García sin Europa League

La situación del colombiano en el Galatasaray es cada vez más alejada de la cancha y cercana a a puerta de salida.

La suerte de Radamel Falcao García en Galatasaray parece completamente sentenciada hacia el final de su etapa en Turquía y así lo ha venido tanto manifestando, como demostrando con sus decisiones, el técnico de equipo Fatih Terim.

El Cim Bom, que este jueves se juega su continuidad en la Europa League visitando al St. Johnstone en Escocia, tendrá la notable ausencia del delantero samario quien no hizo parte de la delegación.

Justamente Terim se hizo cargo de no tener en cuenta a Falcao para este partido, siendo directo y contundente en la conferencia de prensa: "La prensa siempre me pregunta por Radamel Falcao García antes y después de cada partido, y yo siempre respondo. Hay una razón por la que no fue convocado para este partido de Europa League. Su ausencia es mejor llamarla como una decisión técnica".

La declaración del técnico coincidió en el día que desde el Sao Paulo negaron cualquier posibilidad de intentar contratar a Falcao como venían asegurando algunas versiones. El director deportivo del Tricolor, Carlos Belmonte, precisó que "Nunca hablamos con Falcao, ni con nadie cercano".

Por lo pronto 'El Tigre' seguirá entrenando con el Galatasaray a la espera de definir su futuro inmediato que parece estar lejos de Estambul, pero a su vez sin un destino completamente claro, ya que su salario es el principal impedimento para abrir puertas en el mercado latinoamericano, como Brasil, México e incluso Estados Unidos.