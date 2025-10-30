Tennessee Titans vs Los Angeles Chargers: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Los Angeles Chargers esperan generar algo de impulso y lograr victorias consecutivas mientras se dirigen a Nashville para un enfrentamiento de la Semana 9 con los Tennessee Titans.

Los Angeles comenzó la temporada en buena forma, obteniendo tres victorias consecutivas sobre los Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders y Denver Broncos. Sin embargo, después de eso, las cosas se enfriaron con derrotas consecutivas ante los New York Giants y Washington Commanders.

Los Chargers se recuperaron con una victoria contra Miami, pero luego tropezaron nuevamente con una derrota en casa ante los Indianapolis Colts. Sin embargo, se mostraron dominantes en su salida más reciente, una victoria aplastante por 37–10 el jueves por la noche contra los Minnesota Vikings, y están buscando replicar esa forma mientras buscan su primera racha de victorias desde el mes de apertura.

Por otro lado, ha sido una campaña frustrante para los Titans, que no parecen encontrar su ritmo. Tennessee perdió sus primeros cuatro partidos ante los Denver Broncos, Los Angeles Rams, Indianapolis Colts y Houston Texans antes de finalmente abrirse paso con una estrecha victoria de 22–21 sobre los Arizona Cardinals.

Desafortunadamente, ese breve destello de esperanza no duró mucho. Los Titans han sido superados por dos dígitos en cada uno de sus últimos tres juegos, dejándolos desesperados por cambiar las cosas en casa.

Hora de inicio del partido Tennessee Titans vs Los Angeles Chargers

Los Titans y los Chargers se enfrentarán en la Semana 9 de la temporada de la NFL en el Nissan Stadium en Nashville, Tennessee, el domingo 2 de noviembre, comenzando a la 1:00 pm ET.

Noticias del equipo Tennessee Titans

Los Titans todavía están sin algunas de sus principales estrellas, con Jeffery Simmons, Calvin Ridley y Arden Key todos fuera de juego en las últimas semanas. Su profundidad en la posición de esquina se está convirtiendo en un problema aún mayor: ya se deshicieron de Roger McCreary, colocaron a L'Jarius Sneed en la reserva de lesionados, y ahora Darrell Baker Jr. está en el protocolo de conmoción tras salir del último partido. La secundaria se está quedando delgada, y rápido.

Las dificultades de los Titans continuaron en el viaje de la semana pasada a Indianápolis. Perdiendo 17-7 al medio tiempo, los Titans no pudieron recuperar y fueron superados en una derrota por 38-14. El mariscal de campo Cameron Ward lanzó para 259 yardas con un touchdown y una intercepción en 22 de 38 pases. Tyjae Spears lideró el esfuerzo terrestre con 59 yardas y un touchdown en nueve acarreos, mientras que Chimere Dike fue un punto brillante en el juego de pase, atrapando siete pases para 93 yardas a pesar de la derrota desproporcionada.

Reporte de Lesiones de los Titans: Jeffery Simmons – cuestionable, Calvin Ridley – cuestionable, Bryce Oliver – cuestionable, Arden Key – cuestionable, Blake Hance – cuestionable

Getty Images

Noticias del equipo Los Angeles Chargers

Los Chargers comenzaron la Semana 9 con un puñado de ausencias notables en la práctica del miércoles. Cinco jugadores estuvieron completamente ausentes: Tarheeb Still (rodilla), Tony Jefferson (isquiotibiales), Will Dissly (enfermedad), Hassan Haskins (isquiotibiales) y Mekhi Becton (rodilla).

El entrenador en jefe Jim Harbaugh dejó claro a principios de esta semana que es poco probable que Still juegue contra Tennessee, por lo que la defensa secundaria ya se está preparando para estar sin él. Otros seis jugadores de los Chargers fueron participantes limitados, más notablemente Derwin James Jr. (tobillo) y Ladd McConkey (pantorrilla), dos jugadores cuya disponibilidad podría impactar significativamente el plan de juego del domingo.

Austin Deculus (tobillo), Jamaree Salyer (rodilla), Kendall Williamson (Aquiles) y Deane Leonard (rodilla) también fueron listados como limitados. Para Leonard, esta semana es especialmente importante, ya que su ventana de retorno de 21 días se ha abierto oficialmente después de comenzar la temporada en la IR.

En su enfrentamiento con los Minnesota Vikings el fin de semana pasado, Los Ángeles tomó el control temprano y no miró hacia atrás, entrando al medio tiempo con una ventaja impresionante de 21-3. La ofensiva mantuvo el ritmo, encontrando la zona de anotación en cada cuarto en camino a una victoria dominante de 37-10. Justin Herbert estuvo afinado como mariscal de campo, completando 18 de 25 pases para 227 yardas, tres touchdowns y una intercepción.

En el suelo, Kimani Vidal potenció el juego terrestre con 117 yardas y una anotación en 23 acarreos, mientras que el receptor novato Ladd McConkey atrapó seis pases para 88 yardas y un touchdown para destacar el ataque aéreo.

Informe de Lesiones de los Chargers: Informe de Lesiones de los Chargers, Hassan Haskins – cuestionable, Austin Deculus – cuestionable, Tarheeb Still – dudoso

Getty Images

Mira y transmite en vivo Titans vs Chargers en los EE.UU.

El juego Titans vs Chargers en la Semana 9 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo a nivel nacional por CBS. Los fanáticos pueden seguir la cobertura en Fubo (¡Prueba gratis hoy!) y Paramount+.

Pronto se publicarán más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Mira y transmite en vivo Titans vs Chargers en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de los EE. UU. que desean estar conectados a la acción, NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte atento durante todo el año.

Para evitar las restricciones regionales o acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes verlo usando una red privada virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Titans vs Chargers

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con el precio de entrada comenzando en $386. A partir de ahí, los precios ascienden a través de los niveles — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para ver el desglose completo de cómo comprar entradas para los juegos de la NFL.

LEER MÁS: NFL 2025 Tickets: Prices, deals, season tickets & membership information

Titans vs Chargers Fantasy Football

¿Es finalmente esta la temporada en que los Chargers se destacan con Justin Herbert (21.6 puntos de fantasía proyectados para la semana 9) al timón? Los números dicen que está haciendo su parte, lidera la liga en yardas de pase (2,140) en ocho juegos con 16 touchdowns. Pero las intercepciones se están convirtiendo en una preocupación. Herbert ya ha lanzado siete, la cuarta mayor cantidad en la NFL, con pérdidas de balón en cinco de sus últimos seis juegos.

Dicho esto, el enfrentamiento de esta semana se presenta como una oportunidad para mejorar. Los Titans han sido destrozados por los mariscales de campo adversarios recientemente: Daniel Jones les lanzó 272 yardas y tres touchdowns la semana pasada, mientras que Drake Maye sumó 222 yardas y dos anotaciones la semana anterior. La clave para Herbert será simplemente proteger el balón. Tennessee interceptó tres pases al inicio de la temporada pero ha disminuido desde entonces. Si evita forzar lanzamientos, la confianza ofensiva de los Chargers debería seguir aumentando.

Kimani Vidal (11.9 puntos proyectados W9 fpts) entra en la Semana 9 como una fuerte opción de RB para usar inmediatamente, especialmente para los mánagers que necesitan producción inmediata. Está recibiendo un volumen legítimo de un corredor titular y se enfrenta a un frente de los Titans que ha estado cediendo yardas por tierra. La advertencia: su papel como principal no es permanente, con Omarion Hampton esperado de regreso en unas semanas para formar un comité. ¿Por ahora? Disfruta del piso sólido de Vidal y su potencial de RB2, y si eres un mánager con visión de futuro, considera vender alto antes de que su rol se reduzca.

Desde la Semana 5, Ladd McConkey ha estado operando como un receptor abierto de fantasía de primer nivel, literalmente. Se ubica como el WR6 en puntos de fantasía por juego durante ese período, comandando un 26.5% de la cuota de objetivos y registrando 73.5 yardas por juego con una fuerte eficiencia (2.01 YPRR). También lidera a los Chargers en ambos objetivos de zona roja y profundidad durante ese lapso. Comenzó la Semana 9 con una práctica limitada (pantorrilla), pero asumiendo que está listo para jugar, está bien posicionado para continuar superando la cobertura.

Cam Ward (12.5 puntos proyectados W9 fpts) permanece firmemente en la categoría de "no iniciar". Es el QB35 en puntuación de fantasía y solo ha superado 11.2 puntos tres veces esta temporada. Sí, dos de esos casos ocurrieron en las últimas dos semanas, pero eso sigue siendo una producción de nivel inferior. El consejo es el mismo: mantén a Ward en el banquillo.

Mientras tanto, en Tennessee, el backfield podría estar cambiando. Tyjae Spears (6.3 puntos proyectados en la semana 9) tuvo su mayor carga de trabajo de la temporada en el último juego, 12 toques para 17.2 puntos de fantasía, y lideró la rotación de RB con el 52% de los snaps. Tony Pollard seguía participando, pero la eficiencia de Pollard ha caído (3.9 YPC) mientras Spears ha mostrado explosividad (5.5 YPC). Spears aporta la energía que esta ofensiva necesita urgentemente, lo que lo convierte en una opción viable de RB2 o flex contra los Chargers. ¿Pollard? Es hora de moverlo al banco hasta que demuestre lo contrario.

Predicciones del Juego Titans vs Chargers

El regreso de Joe Alt ha transformado completamente la dinámica de la ofensiva de Los Angeles Chargers. Con el novato anclando la línea ofensiva, Justin Herbert finalmente tiene el tiempo y el espacio para asentarse en el bolsillo, permitiendo que el ataque aéreo encuentre su ritmo. Mientras tanto, la defensa también ha recibido un impulso con el regreso de Khalil Mack, dando a la presión al pasador el mordisco que tanto necesitaba. Ambos jugadores han demostrado ser vitales en lados opuestos del balón, y su presencia debería complicarle la vida a un equipo de los Tennessee Titans que parece quedarse sin respuestas. El impacto de Alt en la línea ha sido especialmente notable, ya que la protección y la eficiencia ofensiva de los Chargers han dado un gran paso adelante.

Dado lo dominante que se vio Los Angeles en su victoria contundente sobre los Vikings, es difícil imaginar que este juego se desarrolle de otra manera. Se espera que los Chargers mantengan ese impulso con otra victoria convincente sobre los Titans el domingo.

Probabilidades de Apuestas para Titans vs Chargers

Spread

Chargers -10 (-110)

Titans +10 (-110)

Moneyline

Chargers: -575

Titans: +425

Total

43.5 (Más de -108/Menos de -112)