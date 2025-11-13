Tennessee Titans vs Houston Texans: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Es un enfrentamiento de la AFC Sur en Nashville cuando los Tennessee Titans se enfrentan a los Houston Texans, y seamos honestos, los visitantes llegan como favoritos. Recién salidos de una victoria impresionante sobre los Jacksonville Jaguars, Houston parece un equipo en ascenso, mientras que Tennessee solo intenta detener la hemorragia.

Para los Titans, las apuestas no podrían ser más altas. Saliendo de su semana de descanso con un récord de 1-8, este tramo final de la temporada se trata tanto de orgullo como de progreso. Su única victoria, un estrecho escape de 22-21 contra los Arizona Cardinals en la Semana 5, se siente como un recuerdo lejano. Aún así, hay una tendencia peculiar a su favor: no han perdido más de cuatro juegos seguidos en todo el año. Si ese patrón se mantiene, la Semana 11 podría finalmente traer una victoria muy necesaria para Cam Ward y compañía.

Una victoria de los Texans, mientras tanto, daría a los campeones divisionales consecutivos más terreno en la persecución detrás de los Colts para un posible regreso al primer lugar.

Pero no se equivoquen, el margen de error de Tennessee es muy pequeño. Necesitarán casi perfección para mantenerse al nivel de un equipo de los Texans que está empezando a creer en su propio potencial.

Horario del partido Tennessee Titans vs Houston Texans

Los Titans y los Texans se enfrentarán en la Semana 11 de la temporada de la NFL en el Nissan Stadium en Nashville, TN, el domingo 16 de noviembre de 2025, comenzando a la 1:00 pm ET o 10:00 am PT.

Noticias del equipo Tennessee Titans

Los Titans regresan de su semana de descanso aún buscando respuestas. Con un récord de 1-8 y sin victorias en casa, han luchado enormemente para encontrar consistencia en ambos lados del balón. Su ofensiva se encuentra en el último lugar de la NFL, promediando solo 244 yardas totales y 14.4 puntos por juego, un reflejo de los dolores de crecimiento para el mariscal de campo novato Cam Ward y una unidad que todavía intenta establecerse.

Sin embargo, la semana de descanso trajo algo de esperanza en el frente de salud. El entrenador en jefe Brian McCoy confirmó que Calvin Ridley y Arden Key están listos para regresar a los entrenamientos, mientras que el tackle defensivo estrella Jeffery Simmons (rodilla), el safety Xavier Woods y el liniero defensivo C.J. Ravenell permanecerán fuera por ahora. El ala cerrada Chig Okonkwo practicará de manera limitada, y el guardia veterano Kevin Zeitler recibirá un día de descanso programado.

Informe de Lesiones de los Texans: M.J. Stewart - cuestionable, C.J. Stroud - cuestionable, Jalen Pitre - cuestionable, Jarrett Kingston - cuestionable, Ed Ingram - cuestionable, Tytus Howard - cuestionable, Christian Harris - cuestionable, Ka’imi Fairbairn - cuestionable.

Noticias del equipo Houston Texans

Los Houston Texans lograron una sorprendente remontada para vencer a sus rivales del sur de la AFC, los Jacksonville Jaguars, 36-29, en uno de los finales más emocionantes del fin de semana. Después de estar perdiendo 29-10, Houston remontó con un implacable impulso de 26 puntos, cambiando el rumbo y sellando una victoria que demostró tanto coraje como compostura en el tramo final.

Davis Mills tuvo una actuación sólida como mariscal de campo, completando 27 de 45 pases para 292 yardas, dos touchdowns y una intercepción. También dejó su marca por tierra, corriendo 14 yardas para anotar un touchdown que dio la ventaja a los Texans al final del partido. La defensa también hizo su parte, particularmente la secundaria, que se cerró sobre Trevor Lawrence, limitándolo a unos escasos 118 yardas aéreas y sofocando el ritmo de Jacksonville en el aire.

Sin embargo, la práctica del miércoles trajo algunas preocupaciones por lesiones. C.J. Stroud y Jalen Pitre permanecieron en el protocolo de conmoción cerebral, mientras que Ka’imi Fairbairn (cuádriceps) y Denico Autry (rodilla) estuvieron entre los que no participaron. El equipo sigue siendo optimista de que varios de ellos puedan aumentar su actividad para el jueves, dependiendo de cómo respondan durante la noche.

Informe de Lesiones de los Titans: Kalel Mullings – cuestionable.

Ver y transmitir en vivo Titans vs Texans en Estados Unidos

El juego de Titans vs Texans en la Semana 11 de la temporada 2025 de la NFL será transmitido en vivo a nivel nacional por FOX. Fans pueden seguir la cobertura en Fubo (Prueba gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, se publicarán pronto, así que estén atentos a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Titans vs Texans en todo el mundo

Para los aficionados fuera de los EE. UU. que quieran seguir la acción, NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y de playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte conectado durante todo el año.

Para eludir las restricciones regionales o acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Titans vs Texans

Los boletos ya están disponibles en StubHub, con precios a partir de $386. A partir de ahí, los precios aumentan a través de los niveles, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para obtener una descripción completa de cómo comprar boletos para juegos de la NFL.

Fútbol Fantasy Titans vs Texans

Los Houston Texans se están preparando para continuar con Davis Mills (9.8 puntos proyectados de fantasía) bajo el centro por otra semana, ya que C.J. Stroud sigue fuera mientras se recupera de una conmoción cerebral.

Mills fue el QB1 de fantasía la semana pasada (27.7 puntos), logrando una remontada en la segunda mitad que transformó una actuación tranquila en un espectáculo de fuegos artificiales. Durante tres cuartos, el mariscal de los Texans tenía solo 6.1 puntos de fantasía, completando 16 de 25 pases para 188 yardas, sin touchdowns y una intercepción. Luego, cambió el guion, estallando con 104 yardas de pase, dos touchdowns, 20 yardas por tierra, un touchdown por carrera y una conversión de dos puntos en el cuarto final para culminar una notable remontada.

Aunque Mills se ha ganado otro inicio y sigue siendo un QB2 decente basado en el enfrentamiento, los managers de fantasía no deberían contar con otro milagro en el último cuarto esta vez. Las circunstancias pueden no requerir sus héroes del cuarto cuarto.

En el backfield, Woody Marks (9.0 puntos proyectados) continúa obteniendo la aprobación por delante de Nick Chubb, aunque Chubb fue notablemente más eficiente en menos acarreos la semana pasada. La carga de trabajo de Marks ha sido impredecible esta temporada, lo que lo convierte en una opción arriesgada fuera de un puesto flex.

En cuanto a los receptores, Nico Collins tiene un enfrentamiento atractivo, los Titans están permitiendo la novena mayor cantidad de puntos de fantasía a receptores. Collins debería disfrutar, asumiendo que el flujo del juego no se inclina demasiado hacia las carreras si la defensa de Houston toma un control temprano. Ese escenario merece una consideración, pero no lo suficiente como para evitar a Collins, quien aún debe ser tratado como un WR1 de nivel alto esta semana.

En cuanto a Cam Ward (11.6 puntos proyectados), está buscando sacudirse un comienzo lento después de su primera semana de descanso. El novato está en el último lugar entre los pasadores calificados en porcentaje de pases completados (57.6%), y aunque la única dirección es hacia arriba, este enfrentamiento no ofrece mucho margen para el optimismo. Los managers de fantasía deberían mantenerse alejados hasta que Ward demuestre que puede corregir el rumbo.

Mientras tanto, Tony Pollard continúa compartiendo jugadas con Tyjae Spears en el backfield de Tennessee. Se ha incrementado el rumor de que Pollard podría ser transferido, ya que los Titans están supuestamente abiertos a ofertas de intercambio antes de la fecha límite. Ambos corredores, y los managers de fantasía que han invertido en ellos, tendrán un respiro pronto, con Tennessee entrando en su semana de descanso en la Semana 10.

Predicciones del Juego Titans vs Texans

La última vez que Cam Ward se enfrentó a los Houston Texans, salió del campo en el lado equivocado de una blanqueada de 26-0, y hay poco que sugiera que el resultado será muy diferente en la Semana 11. Los Tennessee Titans todavía no pueden mantener a su quarterback en pie, y eso es una receta para el desastre contra el implacable ataque a los pasadores de Houston, especialmente con los Texans teniendo claros desajustes en la secundaria.

Jeffery Simmons podría causar algunos problemas en las trincheras si está activo, pero ese es un gran "si". Se espera que la defensa de Houston domine una vez más, forzando pérdidas de balón y preparando a la ofensiva con campos cortos en camino a otra casi blanqueada. Así que, se prevé que los Texans ganen este encuentro.

Probabilidades de Apuesta Titans vs Texans

Spread

Texans -7.5 (-110)

Titans +7.5 (-110)

Línea de Dinero

Texans: -355

Titans: +280

Total

39.5 (Más de -102/Menos de -118)