Tello ya maneja opciones si no renueva con el Betis

La historia entre Cristian Tello y el Real Betis parece estar llegando a su final. El delantero termina contrato este año y no parece que vaya a renovar con la entidad heliopolitana, a tenor del ritmo que lleva el club en cuanto a renovaciones y que el jugador no ha recibido ningún acercamiento por parte de los rectores béticos. No ha habido ninguna llamada ni ninguna charla con el jugador o sus agentes en torno a este tema por parte de López Catalán, Cordón o el presidente Ángel Haro y salvo giro de los acontecimientos, parece que no lo habrá. Así que el próximo 30 de junio Tello dejará de pertenecer a la disciplina del Betis, algo que muchos aficionados no terminarán de entender.

Tello está bien en el club y en la ciudad, pero la posibilidad de renovar no se ha contemplado. El jugador tiene opciones interesantes en el mercado de cara a la próxima temporada, pero todavía no se ha decantado por ninguna de las que han llegado. Según ha podido saber Goal.com, Galatasaray y Trabzonspor ya se han interesado por la situación de un jugador que sigue teniendo muchas alternativas. El técnico del laureado equipo turco, Domènec Torrent, es un enamorado del juego vertical del catalán. Por esta razón estaría pidiéndole al club que acometería su contratación, teniendo en cuenta que tendrá más rivales en el mercado. Sin ir más lejos, el actual líder de la Liga turca que incluso tiene en mente trasladar una oferta formal al entorno del jugador. Pero las opciones para el extremo no solo se quedan aquí. Algunos equipos de la Premier también han preguntado por Tello, un juego que le vendría bien a la forma de entender el fútbol que tiene el jugador.

Quizás esa sea una de las cuestiones por las que Tello no ha terminado de tener más continuidad en el Betis. Lo cierto es que el jugador no siempre ha estado colocado sobre el verde en la posición donde realmente pudiera desplegar su juego y sus cualidades. De momento, el jugador solo piensa en tener más oportunidades dentro de las rotaciones de Manuel Pellegrini y en esa final del 23 de abril en La Cartuja. Ese es el principal objetivo del jugador en estos momentos y no quiere que la decisión sobre su futuro sea en estos momentos una distracción que desenfoque la mirada que tiene puesta en la Copa y ganar un título con el Real Betis.

Manolo Nieto