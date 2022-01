Tecatito Corona rechazó a Lyon y se encamina para jugar en Inglaterra

El futuro de Tecatito Corona es sumamente incierto. El futbolista mexicano fue castigado por el Porto en los últimos meses tras no renovar contrato con el club y no tuvo regularidad en estos últimos seis meses. Sin embargo, todo indica que el atacante ha tomado la decisión de salir de Portugal y hacer sus maletas rumbo a Inglaterra.

Desde mediadios del 2021, Jesús Manuel Corona se ha visto inmerso en distintos rumores que lo colocan fuera de los Dragones. El extremo había sido clave para su equipo, pero con su contrato llegando a su fin en verano de este 2022 y el atacante sin deseos de renovar, la directiva optó por reducir su participación para presionarlo de firmar una extensión.

Sin embargo, este problema ya tendría una resolución para ambas partes. De acuerdo con L'Equipe, el Olympique Lyon buscó al exjugador de Monterrey para sumarlo a su plantel. A pesar de sus esfuerzos, el diario francés reporta que las exigencias de Corona fueron demasiadas y por ello no decidieron continuar con los intentos para su contratación.

Dicha información fue sustentada por el equipo de GOAL Francia, quienes establecen que la actual economía del club no facilita los fichajes, aunque de todas formas buscarían a un mexicano. Por último, los reportes informan que, al desistir de unirse al Lyon, Tecatito buscaría mantenerse en Europa, pero viajando a Inglaterra para participar en la Premier League.

Aunque por el momento no existe ningún rumor sobre algún equipo que esté buscando sus servicios, en el verano pasado se habló sobre el interés de un equipo del 'Big Six' por Corona. El Tottenham contactó al Porto y al agente de Tecatito para unir al mexicano, pero las negociaciones no prosperaron y Jesús Manuel tuvo que permanecer con los Dragones.