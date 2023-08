Tecatito Corona, lesionado: Qué tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perdería con el Sevilla

El Tecatito volvió a tener molestias durante la pretemporada del Sevilla.

Contratiempo en el Sevilla FC. Luego de que Jesús Tecatito Corona se perdiera prácticamente toda la temporada pasada por lesión e incluso le fue imposible disputar el Mundial de Qatar 2022, la campaña 2023-2024 parece ser una en la que busca revancha; sin embargo, todo indica que no podrá iniciarla por molestias que presentó durante la pretemporada.

En GOAL te traemos todos los detalles sobre lo que pasa con Jesús Manuel Corona:

Qué lesión sufre Tecatito Corona

José Luis Mendilibar, técnico del Sevilla FC, comentó tras el partido amistoso disputado en San Francisco que el Tecatito ha tenido molestias en el tobillo, afectación que lo marginó de una gran cantidad de encuentros la temporada pasada.

Qué partidos se perderá con el Sevilla

Debido a que no hay un diagnóstico definitivo sobre qué ocurre con Jesús Corona, no se sabe aún cuánto tiempo estaría fuera de las canchas, pero es prácticamente un hecho que no estará este viernes 11 de agosto en el debut en LaLiga contra el Valencia.