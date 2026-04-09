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Tebas: Marruecos podría albergar algunos partidos de La Liga

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España y Marruecos mantienen fuertes vínculos y gran cercanía.

Javier Tebas, presidente de La Liga, sorprendió al proponer que algunos partidos se jueguen en Marruecos.

En una entrevista con la Agencia Magrebí de Noticias, afirmó: «Es posible que se jueguen algunos partidos de La Liga en Marruecos, concretamente en Casablanca».

Y añadió: «Hay muchos seguidores de la Liga en Marruecos y pocos obstáculos logísticos para los desplazamientos».

«Hay un gran entusiasmo por LaLiga en toda la región, desde Irak hasta Marruecos».

Además, recordó la «relación histórica especial» entre ambos países y la cercanía deportiva. 

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