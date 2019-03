Tebas critica la Superliga y la define como "la mentira de UEFA y ECA"

El presidente de , Javier Tebas, ha publicado este sábado un artículo en el diario ‘El Mundo’ en el que incide en lo perjudicial que sería crear una Superliga europea, especialmente para los torneos locales. Bajo el título ‘La mentira catastrófica de UEFA y ECA’, el jefe de la patronal del fútbol español dice que tratará de impedir que el proyecto salga adelante. Tebas asegura que “la Superchampions que plantea la coalición ECA-UEFA apunta a conspiración” y que “están construyendo una competición que a medio largo plazo será un auténtico fracaso" y que "apunta al corazón de las competiciones nacionales, porque, que nadie se engañe, es una coalición dividida entre ricos y pobres en la que sólo 32 de ellos tendrán un pase VIP”. Es decir, que el presidente de La Liga está convencido de que el proyecto acabará siendo nocivo para la industria.

El presidente de LaLiga explica que la ECA es una especie de coto privado de caza que sólo admite a los miembros más selectos, explicando que “todos sabemos que ECA sólo representa a unos pocos... En ECA no hay debate, hay una cocina con el acceso limitado a 12 ó 13 comensales, y cuando terminan de cocinar y comer, invitan al resto al café. A ojos del mundo del fútbol parece que el banquete ha sido celebrado por todos. Mentira”.

Tebas advierte del enorme perjuicio económico que causaría esta nueva competición al fútbol del cada país, “donde hay centenares de clubs, miles de jugadores con sus salarios y sus familias y miles de puestos de trabajo alrededor, lo que en supone el 1’37% del PIB" y explica que “uno de sus líderes iba contando a diestro y siniestro que tocaban 900 milllones de euros por club. Pone los pelos de punta”.

En insiste varias veces en que “la reforma que UEFA y ECA piensan hacer no saldrá adelante, por mucho que se empeñen, porque las Ligas lo vamos a impedir... O se llega a un acuerdo y hay pacto, o no sólo no apoyaremos la reforma, sino que esta será inviable”. Es decir, se planta después de escuchar las conclusiones de la ECA en Asmterdam.

Por último, Tebas arremete contra la UEFA. “Algunos poderosos clubs, embriagados de dinero, siguen sin ver que su auténtico enemigo son los clubs estado, que están produciendo una inflación galopante de los salarios, con la complicidad de la UEFA, que como dicen en círculos jurídicos ‘se ha dejado perder en el TAS con el ’. ¿Alguien puede entender cómo a la UEFA se le ha pasado el plazo? ¡Por favor, que somos mayores!”, concluye.