Te Kloese elogia a un miembro del Feyenoord

Dennis te Kloese nunca consideró despedir a Robin van Persie como entrenador del Feyenoord, reveló el domingo en el programa «Goedemorgen Eredivisie». Además, el director saliente elogió el trabajo del asesor Dick Advocaat.

El equipo arrancó bien la temporada, pero pronto todo se complicó: quedó eliminado de la Europa League y de la Copa KNVB, y en la Eredivisie cedió terreno.

Pese a los malos resultados y a las críticas externas, en marzo Te Kloese ratificó a Van Persie. «Por la presión externa también hubo inquietud interna, pero no cedimos gracias a mi terquedad», explica ahora el director.

«Cuando anuncié que Robin seguiría como entrenador hasta el final de la temporada, el equipo se calmó. Los jugadores pensaron: si él sigue, yo también debo esforzarme», afirma Te Kloese, quien, tras años en el fútbol, conoce cómo funcionan las cosas.

“Si el entrenador recibe tanto apoyo, queda claro. Eso nos devolvió la tranquilidad en los últimos meses, además de que a veces tuvimos suerte”. Despedir a Van Persie nunca fue una opción, asegura Te Kloese en la mesa de ESPN.

“Quien hace eso pierde credibilidad”, concluye el directivo, en respuesta a las palabras de Mario Been, quien sugirió que el posible cese de Van Persie llegaría poco después de la salida de Brian Priske.

Van Persie se quedó y, a lo largo de la temporada, contó con la ayuda del asesor Dick Advocaat. «Para mí fue un privilegio trabajar con ese hombre», afirma Te Kloese con entusiasmo sobre el entrenador que antes fue asistente de Giovanni van Bronckhorst. «Si el entrenador, el cuerpo técnico y la organización le dan la oportunidad, sería una locura no contar con él».