La dura crítica del Tata Martino a la Liga de Naciones: "Es volver al futbol amateur"

El timonel de la Selección mexicana habló sobre el bajo nivel de los rivales en esta nueva competencia de la Concacaf.

Gerardo Martino, director técnico de la Selección mexicana, tuvo duras palabras contra el nivel de competencia que se ve en la Liga de Naciones. El Tata considera que disputar partidos como el de hace unos días contra Bermudas supone un claro retroceso para el Tri.

"En la previa del partido les decía que la Liga de Naciones es volver al amateurismo, como jugar en la inferiores de o de , así se juega en un estadio de esa características", dijo el timonel argentino en la conferencia de prensa previa al duelo ante Panamá.

No, Tata ❌



Tememos decepcionarte 😞 Es la @CNationsLeague... pero no de Europa, sino de la Concacaf



¿Existe algún otro torneo en el mundo que sirva menos a sus competidores, como 🇲🇽, 🇺🇸 o 🇨🇷? pic.twitter.com/5GWyZzMciw — Goal en español (@Goal_en_espanol) October 11, 2019

El Tata Martino puso como ejemplo al Chucky Lozano, quien viene de disputar partidos de primer nivel con el y ahora se encuentra con la realidad de esta competencia. Algo a lo que ya había hecho mención tras el debut de la Selección mexicana en la Liga de Naciones.

No obstante, el argentino considera que resulta inevitable convocar a los 'europeos', pues necesitan tiempo para asimilar la propuesta. "El sentido de traer a los de Europa a estos partidos no sólo es traerlos para competir y entrenar, es que se vayan metiendo a una idea futbolística, porque si sólo vinieran a los partidos importantes, no podríamos darle forma al equipo".