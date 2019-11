Tapia descarta a Agustín Herrera frente a Antigua

El mexicano Herrera no ha podido recuperarse de una lesión en la pierna derecha.

En Comunicaciones las malas noticias no paran, pues no podrán contar con Agustín Herrera para enfrentar al Antigua GFC en partido de la Jornada 20 de la Liga Nacional.

Así lo informó el entrenador Mauricio Tapia, quien explicó que no ha recibido el alta de una lesión en el posterior de la pierna derecha que se originó durante el encuentro ante Real en la ida de las semifinales de Copa Premier.

“Agustín Herrera no está recuperado, creemos que no va poder terminar la etapa de clasificación. Estamos en una situación en que todavía no evoluciona como tendría que evolucionar. No es bueno para él ni para nosotros que tomemos en cuenta un jugador que no está en plenitud de condiciones, queremos que se recupere bien porque es un jugador importante para nosotros. Creemos que lo más conveniente es que se recupere bien”, dijo.

El entrenador tampoco podrá contar por lo pronto para el siguiente compromiso con Gerardo Gordillo y el seleccionado Stefano Cincotta, quienes también cargan con lesiones.