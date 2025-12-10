Tampa Bay Buccaneers vs Atlanta Falcons: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Atlanta Falcons y Tampa Bay Buccaneers se enfrentan el jueves 11 de diciembre en el Estadio Raymond James como parte del calendario de la Semana 15, y las apuestas son bastante altas para el equipo local.

Tampa Bay está en 7-6 y está técnicamente empatado en el primer lugar en la NFC Sur con los Panthers, quienes estuvieron inactivos en la Semana 14. Eso hace que este enfrentamiento con un equipo de Atlanta en problemas sea absolutamente masivo. Una derrota aquí podría socavar realmente el impulso de los Bucs para tomar la corona de la división.

¿El problema? Baker Mayfield y los Bucs han chocado con una pared últimamente. Desde que salieron de su descanso, han perdido cuatro de cinco y han sido tremendamente flojos en su propia casa, cubriendo el diferencial solo una vez en seis intentos como local.

Atlanta tampoco está exactamente en ascenso. Los Seahawks aplastaron a los Falcons la semana pasada, y la era de Kirk Cousins no ha proporcionado la chispa que esperaban después de que Michael Penix Jr. sufriera una lesión que puso fin a su temporada.

Horario del partido Tampa Bay Buccaneers vs Atlanta Falcons

Los Tampa Bay Buccaneers y los Atlanta Falcons juegan el jueves 11 de diciembre de 2025 en el Estadio Raymond James en Tampa, Florida, en el calendario de la Semana 15 de la NFL, con el inicio programado para las 8:15 pm ET.

Noticias del equipo Tampa Bay Buccaneers

El veterano mariscal de campo Baker Mayfield sigue siendo el motor detrás del ataque de Tampa Bay. En 13 encuentros, ha completado el 61.6% de sus pases para 2,722 yardas, 20 touchdowns y solo seis intercepciones, con un sólido índice de pasador de 90.6. También ha contribuido por tierra, registrando 285 yardas de carrera en 43 intentos (un saludable promedio de 6.6 por acarreo) y un touchdown. Cuando estos equipos se enfrentaron el pasado 7 de septiembre, Mayfield completó 17 de 32 pases para 167 yardas y tres touchdowns, añadiendo 39 yardas con sus piernas.

Su arma principal ha sido el electrizante receptor novato Emeka Egbuka, quien ha irrumpido en escena con 54 recepciones para 806 yardas (14.9 por recepción) y seis touchdowns. Quemó a Atlanta en la Semana 1 con un desempeño de 67 yardas y dos touchdowns, y luego arrasó con Nueva Inglaterra con 115 yardas y un touchdown el 9 de noviembre.

Informe de lesiones de los Bucs: LB SirVocea Dennis (cadera) – No participó, WR Mike Evans (clavícula) – Limitado, WR Chris Godwin (peroné) – Completo, S Christian Izien (cuello) – Limitado, WR Jalen McMillan (cuello) – Limitado, CB Benjamin Morrison (isquiotibiales) – Completo, TE Cade Otton (rodilla) – No participó, OLB Haason Reddick (tobillo) – Limitado, S Tykee Smith (cuello) – No participó, OT Tristan Wirfs (oblicuo) – Limitado, S Rashad Wisdom (cuádriceps) – Completo

Getty Images

Noticias del equipo de Atlanta Falcons

Con Michael Penix Jr. fuera por el año, los Falcons han entregado las riendas al veterano experimentado Kirk Cousins, quien ha completado el 60.9% de sus pases (84 de 138) para 845 yardas y tres touchdowns en seis apariciones. Consiguió 199 yardas y dos touchdowns en una victoria por 24-10 en Nueva Orleans, y luego siguió con 234 yardas y un touchdown en una ajustada derrota ante los Jets.

El corazón de la ofensiva de Atlanta sigue siendo la estrella de tercer año Bijan Robinson, quien ha acumulado 1,081 yardas por tierra en 215 acarreos (5.0 por tote) con cinco touchdowns. Ha logrado cinco carreras de más de 20 yardas, incluyendo una de 81 yardas, y ha acumulado 48 primeros intentos. Añade 56 recepciones para 602 yardas y dos anotaciones, y es fácilmente el arma más peligrosa de los Falcons.

Informe de Lesiones de los Falcons: DT Brandon Dorlus (ingle) – Limitado, LB Kaden Elliss (codo) – Completo, WR Khadarel Hodge (hombro) – Limitado, OG Chris Lindstrom (pie) – Limitado, WR Drake London (rodilla) – DNP, DL David Onyemata (pie) – Limitado, TE Kyle Pitts (rodilla) – Limitado, CB A.J. Terrell (cuello) – Limitado, DE Jalon Walker (cuádriceps) – Limitado

Getty Images

Ver y transmitir en vivo Buccaneers vs Falcons en los EE. UU.

El juego Buccaneers vs Falcons en la Semana 15 de la temporada 2025 de la NFL será transmitido en vivo exclusivamente en Prime Video. Los aficionados en los mercados locales aún podrán ver la cobertura enFubo (¡Prueba gratis hoy!).

Pronto se publicarán más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Buccaneers vs Falcons en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de los EE. UU. que deseen estar conectados a la acción, NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte conectado todo el año.

Para evitar restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Buccaneers vs Falcons

Los boletos ya están disponibles en StubHub, con entradas a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, llegando hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzando los $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para obtener el desglose completo de cómo comprar boletos para juegos de la NFL.

Fantasy Football de Buccaneers vs Falcons

Baker Mayfield sigue apareciendo en el informe de lesiones con ese problema persistente en el hombro, pero todo indica que volverá a jugar pese a ello.

En dos juegos desde su regreso, Bucky Irving ha recordado a todos cuánto extrañó esta ofensiva de los Buccaneers. Ha acumulado actuaciones consecutivas de aproximadamente 15 puntos Half-PPR, haciendo daño tanto en tierra como por aire. Tampa Bay lo ha reintegrado poco a poco en una rotación de tres corredores, pero incluso con su participación en aproximadamente el 50% de cada partido, ha habido suficiente trabajo para él, con más de 15 acarreos y un par de objetivos por juego. Contra una defensa de los Falcons que ha estado ligeramente por debajo del promedio contra los corredores en el último mes, Irving sigue perfilándose como un sólido RB1 de bajo nivel.

Emeka Egbuka, por su parte, afrontó otro bache. Tuvo nueve objetivos pero solo consiguió dos recepciones para 15 yardas, dejando caer un touchdown y viendo otro anulado por interferencia de pase ofensivo. Si Mike Evans regresa en la Semana 15, el novato podría finalmente tener un poco de respiro nuevamente — recuerda que promedió 16.3 puntos de fantasía por juego durante las primeras tres semanas cuando Evans estuvo activo.

Por otro lado, Kirk Cousins hizo un esfuerzo concertado para liberar el balón temprano contra Seattle, lo que le permitió mantenerse en pie durante la mayor parte de la tarde. Aún así, el veterano titular de los Falcons luchó para mover la ofensiva y sigue estando lejos de la conversación de fantasía.

Bijan Robinson se dio un festín contra los Bucs en la Semana 1, acumulando seis recepciones para 100 yardas y un touchdown. La defensa de Tampa solo se ha vuelto más vulnerable a los corredores receptores últimamente; en las últimas cinco semanas, han cedido la segunda mayor cantidad de yardas por recepción y la mayor cantidad de touchdowns por recepción a la posición. Sumando su habitual carga de trabajo de 20 acarreos, el escenario está listo para una salida monstruosa de fantasía del astro de tercer año.

Predicciones del juego Buccaneers vs Falcons

En su enfrentamiento de la Semana 1, Atlanta superó en yardas a Tampa Bay por casi 100 yardas y controló el reloj desde el inicio hasta el final, sin embargo, de alguna manera se fue con las manos vacías. Esta vez, Kirk Cousins lidera a los Falcons en el Raymond James Stadium, con la esperanza de cambiar el guion. Hace unas semanas, podrías haber argumentado a favor de Atlanta para ganar este juego, especialmente antes de que sus problemas de lesiones empeoraran. Pero con la ofensiva de Tampa finalmente recuperándose y comenzando a parecerse más a sí misma, la ventaja se inclina de nuevo hacia los Buccaneers. Debería ser un partido reñido bajo las luces del horario estelar, pero los Bucs parecen mejor equipados para conseguir una victoria el jueves por la noche.

Cuotas de Apuestas Buccaneers vs Falcons

Diferencial

Falcons +4.5 (-105)

Bucs -4.5 (-115)

Línea de dinero

Falcons: +185

Bucs: -225

Total

44.5 (Más de -110/Menos de -110)